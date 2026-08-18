Vasárnap elkezdhetik visszakapcsolni az atomerőmű turbináit – a nap hírei

Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel – írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette: vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági miniszter pedig közölte, a Duna medrébe ma újabb 400 tonna követ helyeztek el, miközben a bárkák süllyesztése már meghaladta a 150 centimétert.

Nyomozás indult az állami lombikprogramhoz kapcsolódó gazdálkodás ügyében. Sajtóértesülések szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának korrupciós bűnözés elleni egysége a Dunamenti REK Reprodukciós Központ működésével összefüggésben folytat kihallgatásokat.

Együttműködést ígér a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban a 4iG Csoport. A cég közleményében hangsúlyozta: tevékenységük szabályos, tisztességes és az emberek számára előnyös keretek között zajlik az állammal.

A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang. Radnai Márk, a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos a Facebookon elmondta: a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nemcsak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. Eközben bejelentették, augusztus 20-án ünnepi műsorfolyammal és híradóval elindul az M1.

Szeptemberben értékeli a Fideszben zajló szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelmérésének eredményeit az elnökség – közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan megerősítette, hogy a párttagság körében kérdőíves felmérés zajlik. A folyamat lefolytatására Lázár János kapott megbízást.

Letartóztatta az M3-as autópályán történt halálos buszbaleset lengyel sofőrjét a Miskolci Járásbíróság. A rendőrség adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, ezért ellene tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás.

Varsóban holtan találták a lengyelországi emigrációban élő Szergej Vlaszenko orosz ellenzéki politikust. A helyszínelők nem találtak idegenkezűségre utaló nyomot a lakásában, de a hatóságok elrendelték a boncolást és toxikológiai vizsgálatot is. Az orosz titkosszolgálatok már több, emigrációban élő orosz ellenzékivel végeztek méreggel.

Vizsgálatot indított a párizsi ügyészség a francia elnökjelöltek lejáratását célzó feltételezett orosz beavatkozás miatt. Az eljárás a 2027-es elnökválasztás potenciális jelöltjeit, Edouard Philippe volt miniszterelnököt és Gabriel Attal korábbi kormányfőt érintő dezinformációs kampány gyanújához kapcsolódik.

Polgári kezdeményezés indult Szász-Anhaltban az AfD esetleges abszolút többségének megakadályozására a szeptemberi tartományi választás előtt. A szervezők arra ösztönzi a választókat, hogy vegyenek részt a voksoláson, és demokratikus pártokra szavazzanak.

Drónbiztonsági kutatóközpont nyílt Németországban. A Berlintől mintegy 200 kilométerre fekvő hecklingeni kutatóközpontot egy repülőtéren építették fel.

További hat hónappal, március közepéig meghosszabbítják az ország külső határain az ellenőrzést. A német belügyminiszter ezt hivatalosan közölte az Európai Bizottsággal. Alexander Dobrindt úgy indokolt: az illegális bevándorlás elleni küzdelem miatt továbbra is szükség van a határellenőrzésre.

Izrael légicsapást hajtott végre egy idlibi repülőtér ellen Szíria északnyugati részén - közölték szíriai források. A támadás nem sokkal azután történt, hogy egy török katonai delegáció érkezett a használaton kívüli Abu Dhuhur légibázis helyreállításának előkészítésére.

Nincsenek tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között – közölte amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt állította, hogy a Hormuzi-szoros „nyitva áll és működik”, az ott elhelyezett összes tengeri aknát eltávolították, vagy megsemmisítették.

Elnöksége legalacsonyabb szintjére esett Donald Trump népszerűségi mutatója. A Reuters/Ipsos friss felmérése szerint a válaszadóknak mindössze 33 százaléka helyeselte az amerikai elnök teljesítményét, míg 64 százalékuk elégedetlen volt azzal.

Júniusra csaknem 100 milliárd dollárral 633,4 milliárd dollárra csökkent Kína amerikai államkötvény-állománya. Ez 2008 óta a legalacsonyabb érték. Kína 2021 vége óta mérsékli amerikai kötvénybefektetéseit, miközben továbbra is a 3. legnagyobb külföldi tulajdonos maradt. Első Japán, a 2. az Egyesült Királyság.

Az Európai Bizottság 2,5 millió euró értékben szerez be diagnosztikai teszteket a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebolajárvány elleni védekezés támogatására. Az eszközöket még e hónapban eljuttatják az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak.

Kaliforniában ma kezdődik a Meta elleni per érdemi szakasza, amelyben 4 amerikai állam azzal vádolja a vállalatot, hogy függőséget okozó módon tervezte meg a Facebookot és az Instagramot, valamint megtévesztette a nyilvánosságot a fiatalokat érintő kockázatokról. A Meta tagadja a vádakat, ugyanakkor a vállalat szerint a pénzügyi követelések összege akár 1400 milliárd dollárt is elérheti.