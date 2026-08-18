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Nyitókép: arinahabich/Getty Images

Vasárnap elkezdhetik visszakapcsolni az atomerőmű turbináit – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Kritikus két nap jön Paksnál, a kormányfő szerint vasárnap elkezdhetik visszakapcsolni az atomerőmű turbináit. Nyomozás indult az állami lombikprogramhoz kapcsolódó gazdálkodás ügyében. Varsóban holtan találtak egy lengyelországi emigrációban élő, orosz ellenzéki politikust. Az InfoRádió legfontosabb hírei kedden.

Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel – írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette: vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági miniszter pedig közölte, a Duna medrébe ma újabb 400 tonna követ helyeztek el, miközben a bárkák süllyesztése már meghaladta a 150 centimétert.

Nyomozás indult az állami lombikprogramhoz kapcsolódó gazdálkodás ügyében. Sajtóértesülések szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának korrupciós bűnözés elleni egysége a Dunamenti REK Reprodukciós Központ működésével összefüggésben folytat kihallgatásokat.

Együttműködést ígér a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban a 4iG Csoport. A cég közleményében hangsúlyozta: tevékenységük szabályos, tisztességes és az emberek számára előnyös keretek között zajlik az állammal.

A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang. Radnai Márk, a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos a Facebookon elmondta: a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nemcsak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. Eközben bejelentették, augusztus 20-án ünnepi műsorfolyammal és híradóval elindul az M1.

Szeptemberben értékeli a Fideszben zajló szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelmérésének eredményeit az elnökség – közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan megerősítette, hogy a párttagság körében kérdőíves felmérés zajlik. A folyamat lefolytatására Lázár János kapott megbízást.

Letartóztatta az M3-as autópályán történt halálos buszbaleset lengyel sofőrjét a Miskolci Járásbíróság. A rendőrség adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, ezért ellene tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás.

Varsóban holtan találták a lengyelországi emigrációban élő Szergej Vlaszenko orosz ellenzéki politikust. A helyszínelők nem találtak idegenkezűségre utaló nyomot a lakásában, de a hatóságok elrendelték a boncolást és toxikológiai vizsgálatot is. Az orosz titkosszolgálatok már több, emigrációban élő orosz ellenzékivel végeztek méreggel.

Vizsgálatot indított a párizsi ügyészség a francia elnökjelöltek lejáratását célzó feltételezett orosz beavatkozás miatt. Az eljárás a 2027-es elnökválasztás potenciális jelöltjeit, Edouard Philippe volt miniszterelnököt és Gabriel Attal korábbi kormányfőt érintő dezinformációs kampány gyanújához kapcsolódik.

Polgári kezdeményezés indult Szász-Anhaltban az AfD esetleges abszolút többségének megakadályozására a szeptemberi tartományi választás előtt. A szervezők arra ösztönzi a választókat, hogy vegyenek részt a voksoláson, és demokratikus pártokra szavazzanak.

Drónbiztonsági kutatóközpont nyílt Németországban. A Berlintől mintegy 200 kilométerre fekvő hecklingeni kutatóközpontot egy repülőtéren építették fel.

További hat hónappal, március közepéig meghosszabbítják az ország külső határain az ellenőrzést. A német belügyminiszter ezt hivatalosan közölte az Európai Bizottsággal. Alexander Dobrindt úgy indokolt: az illegális bevándorlás elleni küzdelem miatt továbbra is szükség van a határellenőrzésre.

Izrael légicsapást hajtott végre egy idlibi repülőtér ellen Szíria északnyugati részén - közölték szíriai források. A támadás nem sokkal azután történt, hogy egy török katonai delegáció érkezett a használaton kívüli Abu Dhuhur légibázis helyreállításának előkészítésére.

Nincsenek tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között – közölte amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt állította, hogy a Hormuzi-szoros „nyitva áll és működik”, az ott elhelyezett összes tengeri aknát eltávolították, vagy megsemmisítették.

Elnöksége legalacsonyabb szintjére esett Donald Trump népszerűségi mutatója. A Reuters/Ipsos friss felmérése szerint a válaszadóknak mindössze 33 százaléka helyeselte az amerikai elnök teljesítményét, míg 64 százalékuk elégedetlen volt azzal.

Júniusra csaknem 100 milliárd dollárral 633,4 milliárd dollárra csökkent Kína amerikai államkötvény-állománya. Ez 2008 óta a legalacsonyabb érték. Kína 2021 vége óta mérsékli amerikai kötvénybefektetéseit, miközben továbbra is a 3. legnagyobb külföldi tulajdonos maradt. Első Japán, a 2. az Egyesült Királyság.

Az Európai Bizottság 2,5 millió euró értékben szerez be diagnosztikai teszteket a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebolajárvány elleni védekezés támogatására. Az eszközöket még e hónapban eljuttatják az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak.

Kaliforniában ma kezdődik a Meta elleni per érdemi szakasza, amelyben 4 amerikai állam azzal vádolja a vállalatot, hogy függőséget okozó módon tervezte meg a Facebookot és az Instagramot, valamint megtévesztette a nyilvánosságot a fiatalokat érintő kockázatokról. A Meta tagadja a vádakat, ugyanakkor a vállalat szerint a pénzügyi követelések összege akár 1400 milliárd dollárt is elérheti.

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