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Nyitókép: razihusin/Getty Images

Boros Tamás: a korábbinál jóval optimistább a hangulat a biztonság- és az energiapolitika ügyében

Infostart / InfoRádió

Több mint 200 magas rangú politikai és gazdasági döntéshozó, kül- és biztonságpolitikai szakértő, többek között a NATO főtitkárhelyettese, a német védelmi minisztérium korábbi kabinetfőnöke és a CNN egykori moszkvai irodavezetője vett részt az Egyensúly Intézet keddi nemzetközi biztonságpolitikai és energetikai konferenciáján Budapesten. Az elhangzottakról Boros Tamás igazgató beszélt.

Az Egyensúly Intézet most már harmadik éve szervezi meg a Budapest Energy and Security Talks elnevezésű nemzetközi biztonságpolitikai konferenciát, amelynek fő célja, hogy olyan szereplők, szakértők és döntéshozók között alakuljon ki párbeszéd, akik általában nem szoktak egymással találkozni, vagy ritkán van esélyük rá.

„A legfontosabb az, hogy egy olyan platformot teremtsünk, ahol a mindenkori magyar döntéshozók találkozhatnak amerikai, európai, közel-keleti, ázsiai, nemzetközi biztonságpolitikai szakértőkkel. Hogy legyen egy platform, ahol a NATO, az Európai Unió, az Európai Beruházási Bank, nagyon sok energetikai cég egy fedél alatt legyen és alapvető kérdéseket meg tudjon beszélni” – fogalmazott Boros Tamás.

Mint az Egyensúly Intézet igazgatója az InfoRádióban elmondta, az talán mindegyik beszélgetésből kiviláglott, hogy

hihetetlen sebességű változás zajlik a világban, de az is látszik, hogy optimistább hangulat uralkodik a háború és a béke, az energiapolitika és az energiabiztonság tekintetében,

mint egy vagy két évvel ezelőtt – értve ezt kifejezetten nem Magyarországra, hanem általában a konferencia összes nemzetközi szereplőjére.

Az optimizmust részben táplálja, hogy úgy tűnik, már nemcsak rövid távon nem Oroszország Európa legfőbb gázszállítója, hanem hosszabb távon sem, történt egyfajta adaptáció.

„Nagyon turbulens időszak kezdődött az energiapolitikában az orosz–ukrán háború után, és kérdéses volt, hogy honnan, milyen áron pótolható a kieső orosz forrás, lesz-e elég tartalék – most úgy tűnik, hogy ez az átállás a legtöbb szempontból sikeres volt. Árak szempontjából nem biztos, nyilván a magas energiaárak problémáját még magán viseli az európai, és főleg a német gazdaság, de az, hogy van-e biztonságos alternatív energiaforrás, hogy szuverén módon, függetlenül el tudja-e magát látni Európa energiával a saját szövetségesi rendszerén belül, ez úgy látszik, hogy optimizmusra adott okot itt a szereplők körében” – fogalmazott.

Jelentős érdeklődést tapasztaltak a rendezvényen a kormányváltás hozta új helyzet iránt

a nemzetközi agytrösztök vezetői, a nemzetközi intézmények vezetői, a nemzetközi biztonságpolitikai szakértők körében.

„Valahogy azt láttuk, hogy Magyarország mindig érdekes külföldön. A választások előtt azért volt érdekes, mert az előző kormány biztonság- és külpolitikája teljesen más irányba ment, mint ezt az európai partnerek várták, a mostani kormánynak pedig éppen azért érdekes a politikája, mert kíváncsiak arra, hogy mi fog történni, milyen témákban lesz folytatás, mikben nem” – fogalmazott Boros Tamás, megjegyezve: idén is, ahogy az előző években is, 80-100 különböző intézményből az csak azért jöttek Budapestre, hogy találkozzanak a döntéshozókkal.

A cikk Király István Dániel interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Boros Tamás: a korábbinál jóval optimistább a hangulat a biztonság- és az energiapolitika ügyében

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