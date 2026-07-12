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A magyar Országgyűlés (Parlamanet) épületének központi kupolája Budapesten.
Nyitókép: Getty Images/Kirillm

Hétfőn szavaz az Alaptörvény 17. módosításáról az Országgyűlés – a nap hírei

InfoRádió

A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A Hormuzi-szoros hajózhatóságának fenntartását ígérte az amerikai parancsnokság.

Hétfőn szavaz az Alaptörvény 17. módosításáról az Országgyűlés. Sulyok Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte: ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Az alkotmánymódosítási javaslat egyebek mellett megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozná a képviselői mandátumot, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint megszüntetné az önálló Országgyűlési Őrséget. A Fidesz és a KDNP már korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson.

A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint az Országgyűlés előtt lévő alaptörvény-módosítás valódi célja a korábbi Fidesz–KDNP-s képviselők kizárása a parlamentből a képviselői mandátumok 12 éves időkorlátjának bevezetésével. Rétvári Bence úgy véli: a javaslat személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás.

A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz - hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte: a 100 ezer forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán.

Hétfőn kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait, ajánlóíveit és egyéb választási iratait a jegyzőkönyvek kivételével. A jegyzőkönyvek első példányai a Magyar Nemzeti Levéltárba kerülnek, míg a személyes adatokat tartalmazó választási nyilvántartásokat is törölni kell. Kivételt jelentenek azok az iratok, amelyek választási eredménnyel összefüggő büntetőeljárásban érintettek, ezeket az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni.

Szombaton ismét megegyezett Iránnal az Egyesült Államok, majd iráni részről újabb támadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban – közölte az amerikai elnök. Donald Trump a CNN-nek nyilatkozva azt állította, hogy Teherán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd hirtelen drónnal támadtak meg egy hajót. Szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel.

A Hormuzi-szoros hajózhatóságának fenntartását ígérte az amerikai Parancsnokság. A közleményben elismerték, hogy a forgalom lelassult a közlekedési folyósóban az iráni fenyegetések miatt. Az amerikai haderő tájékoztatása szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden olyan hajó előtt, amely törvényesen akar átkelni a nemzetközi hajózási útvonalon. Az éjszaka az amerikai erők 140 iráni célpont ellen hajtottak végre légicsapásokat válaszul egy kereskedelmi hajó ellen Irán részéről végrehajtott támadásra.

Izraelben október 27-re írták ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a választásokat az országban. A kneszet július 17-én oszlatja fel magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják.

Az ukrán államfő kezdeményezte Julija Szviridenko kormányfő leváltását. Volodimir Zelenszkij az X-en arról írt: felajánlotta a miniszterelnöknek, hogy egy új és jelentős területen irányítsa a kapcsolatokat egy kulcsfontosságú partnerrel. Értesülések szerint Ukrajna washingtoni nagykövetének nevezhetik ki.

A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közötti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia-irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását.

Angliában őrizetbe vettek egy 28 éves férfit Ann Widdecombe meggyilkolásának gyanújával. A brit politikus otthonában találták holtan, súlyos sérülésekkel. A nyomozás során egy korábban elfogott gyanúsítottat vádemelés nélkül szabadon engedtek, a vizsgálat most az újonnan őrizetbe vett férfira irányul. A hatóságok szerint nincs arra utaló jel, hogy a gyilkosság terrorcselekmény lett volna.

A legnagyobb olasz folyóban már csak tíz nap öntözésre elegendő víz van, miközben a vízhozama június elejétől hetven százalékkal csökkent. A csapadék hiányában, a Pó-folyó helyett más vízforrást kell keresni a térség földjeinek öntézésére, mivel a visszahúzódó édesvíz miatt a sótartalom már a torkolattól számított huszonötödik kilométernél kimutatható. A Pó-deltájánál a víz hőmérséklete elérte a 32 Celsius-fokot, ami Rovigónál ezer mázsa kékkagyló pusztulásához vezetett.

Holtan találtak egy magyar túrázót a Kamniki-Savinjai-Alpokban. A túrázó július 9-én indult el észak-szlovéniában és a 2558 méteres hegy megmászását tervezte, de a rendőrséget az eltűnéséről értesítették. A kutatásban hegyimentők és helikopteres mentőegység is részt vettek. Az 56 éves férfi holttestét a helikopter személyzete találta meg.

56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter énekes, dalszerző, a Bon-Bon együttes társalapítója és meghatározó alakja. A zenész súlyos egészségi állapota miatt a zenekar már júniusban lemondta nyári koncertjeit. Munkásságát több szakmai elismeréssel díjazták, idén pedig a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést is megkapta.

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Kezdőlap    Belföld    Hétfőn szavaz az Alaptörvény 17. módosításáról az Országgyűlés – a nap hírei

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