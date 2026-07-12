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Nyitókép: Szerhij Dolzsenko

Volodimir Zelenszkíj hálás, de leváltja a kormányfőt

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap bejelentette, hogy kezdeményezte Julija Szviridenko kormányfő leváltását.

"Hálás vagyok Julijának a miniszterelnöként végzett világos, folyamatos és hatékony munkájáért, valamint az ukrán csapatban éveken át eltöltött eredményes szolgálatáért, és felajánlottam neki a lehetőséget, hogy egy új és jelentős területen irányítsa a kapcsolatokat egy kulcsfontosságú partnerrel" - írta Zelenszkij az X-en.

Szviridenko 2025 júliusa óta töltötte be a miniszterelnöki tisztséget.

Jaroszlav Zseleznyak ellenzéki parlamenti képviselő szerint Szviridenkót valószínűleg Ukrajna washingtoni nagykövetének nevezik ki. "Ez azt jelenti, hogy távozni fog a kormányfői tisztségről és átalakítják majd az egész kabinetet" - tette hozzá.

Az ukrán vezető szerint

a személyzeti változtatásokra az ország új "politikai stratégiájának" végrehajtása érdekében van szükség.

Mint írta, minden főbb külpolitikai irányvonalért egy nagy tapasztalatokkal rendelkező ember fog felelni. Az egyik ilyen fő területként az Egyesült Államokat említette és a Patriot-rakéták licenszgyártásával kapcsolatos megállapodást, valamint az Európai Uniót és Kijev európai integrációs törekvését.

Zelenszkij kitért Ukrajna szomszédjaira is, mint hangsúlyozta, e kapcsolatok új alapokra szorulnak, különösen ami Lengyelországot és Magyarországot illeti.

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