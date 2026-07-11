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Egy kislány szalad az iskolába iskolatáskával a hátán.
Nyitókép: Getty Images/primipil

Fontos részlet derült ki a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról

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Az iskolakezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a Magyar Államkincstár (MÁK) „csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra” – hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Kátai-Németh Vilmos közlése szerint ezt online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni.

Ehhez egy változásbejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal vagy – ha külön élnek és nincs élettárs – a szükséges nyilatkozattal – jelezte a miniszter.

Korábban a Pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 ezer forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után; az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a Dobbantó Programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők.

A rendelkezésre álló adatbázisok alapján a támogatás az idén nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni – közölte a PM.

Kármán András pénzügyminiszter akkor kifejtette: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azoknak jár, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64 125 forintot, illetve egyedülálló szülő vagy tartósan beteg gyermek esetén a 69 825 forintot. Viszont ezt a kedvezményt igényelni kell, a támogatás iránti kérelmet a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy a fővárosban a kerületi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.

A miniszter tájékoztatása szerint a hatósági ügyintézéshez a szükséges formanyomtatványokat a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet letölteni, a kedvezménnyel kapcsolatos segítséget pedig a helyi önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozók osztályán lehet igénybe venni.

A kormány a július elsejei kormányülésen döntött arról, hogy jelentősen hozzájárulnak a magyar családok, emberek, gyerekek iskolakezdéséhez.

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Kezdőlap    Belföld    Fontos részlet derült ki a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról

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