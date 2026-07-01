Sorra fújnak riadót a fővárosi közbiztonság miatt a kerületi polgármesterek

„Tizenhat év kormányzati tétlenség után nemcsak itt a kerületben, hanem egész Budapesten akkorák a bajok, hogy ezek biztosan nem kezelhetők a hagyományos szociálpolitika eszközeivel” – írta Facebook-bejegyzésében Pikó András VIII. kerületi polgármester. A bejegyzésre Jámbor András korábbi országgyűlési képviselő is rácsatlakozott: „Lassan vészhelyzet van. Szinte mindegyik kerületi csoport izzik a lakosság panaszaitól. Pörögnek a durvábbnál durvább képek és sztorik. Emberek sora ír arról, hogy félnek hazamenni” – számolt be róla az Index.

A két politikus egyaránt a budapesti közbiztonság folyamatos romlásáról számolt be. Pikó András rámutatott, a kábítószerektől beállt fiatalok fenyegetik a helyi lakosokat, ez pedig most már az eddig békésnek hitt területekre is begyűrűzött. Kijelentette, hogy

az önkormányzat több fronton is küzd a helyzet enyhítése érdekében, ugyanakkor leszögezte, ezek az intézkedések nem elégségesek, és addig ez lesz a helyzet, amíg a közbiztonságért felelős kormány gyökeres fordulatot nem hoz a rendőrség finanszírozásában.

A polgármester kiemelte, hogy a jövő héten találkoznak az új budapesti rendőr-főkapiotánnyal, és azonnal segítséget kérnek tőle. Leszögezte: első körben nem társadalompolitikai célokra, hanem több rendőrre, börtönre és börtönőrre lenne szükség annak érdekében, hogy tíz év múlva ne ugyanezen problémával szembesüljenek az emberek.

Jámbor András a posztját egy saját példával indította, majd kijelentette, hogy elért a csúcspontjára az, amit évek óta hangoztat. Úgy véli, sem a fővárosban, sem vidéken nincs elég rendőr, a közbiztonság pedig a ledarált szociális ellátórendszerrel és a kábítószerüggyel együtt omlott össze. Kijelentette, hogy a Fidesz kábítószer-ellenes propagandája éppen fordítva sült el, mivel a terjesztők helyett a fogyasztókra álltak rá. Azt is kiemelte, hogy a legtöbb kábítószerfüggőnek pszichiátriai problémái is vannak, de nincs olyan állami intézmény, amelyik kezelhetné őket. A tanácsadó szerint

azzal, hogy szinte mindent lebontottak ezen a területen, évről évre egyre több kezeletlen ember kerül ki az utcára.

Hangsúlyozta, nem egy lecsúszott személy arról számolt be, hogy vagy a gyermekvédelemből került ki, vagy otthoni bántalmazás miatt van az utcán.

„A jelenlegi helyzetben azonnali segítség kell az állampolgároknak, akik félelem nélkül akarnak élni a lakókörnyezetükben. Azonnali segítség kell a szétesett embertársainknak is. És el kell kezdeni újra felépíteni a rendszereket. És ezt sajnos most azonnal kell elkezdeni, mielőtt még több, nagyobb katasztrófa történik” – hangsúlyozta Jámbor András, majd jelezte, az önkormányzatok állami hátszél nélkül nem fogják tudni megoldani a helyzetet, csupán támogatni tudják a rendőrséget és az ellátórendszert.