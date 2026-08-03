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Kutya és macska együtt, békességben.
Nyitókép: Pixabay

A kutyák utálják, az emberek mégis csinálják

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Bár a kutyák a legtoleránsabb társak közé tartoznak, a viselkedéskutatók szerint számos olyan mindennapi emberi szokás létezik, amelyet a négylábúak kifejezetten nehezen viselnek el. A görcsös öleléstől a túlzott szigoron át egészen a felerősített emberi érzelmekig akad nyolc olyan tényező, amely komoly stresszt okozhat a kedvenceknek.

A kutyák kommunikációja és érzékelése jelentősen eltér az emberétől, így sok olyan gesztus, amellyel a szeretetünket szeretnénk kimutatni, számukra félreérthető vagy fenyegető lehet. Az összeállítás szerint a kutyák leggyakrabban az alábbi dolgokat utálják – ad összefoglalót a welovedogz.hu.

Az ölelés: Bár a gazdik számára a szeretet kifejezése, a kutyák számára az ölelés nehezen értelmezhető, és mivel stresszhelyzetben a gyors futás az elsődleges védekezési vonkuk, a mozgáskorlátozás növelheti a szorongásukat.

A szaglászás hiánya a sétán: Mivel a kutyák elsősorban a szaglásukkal fedezik fel a világot, ha rángatják vagy nem hagyják őket szaglászni, azzal elvesszük tőlük a környezetismeret legfőbb eszközét.

Kényelmetlen helyzetekbe kényszerítés: A félelmetes szituációk meggondolatlan erőltetése csak növeli a kutya stressz-szintjét ahelyett, hogy hozzászoktatná a környezethez.

A rutin és a szabályok hiánya: A kiszámíthatóság és a stabil napirend biztonságot ad a kutyának, míg a következetesség hiánya bizonytalanságot szül.

Kiabálás és durva büntetés: A büntetésalapú képzés nem tiszteletet, csupán félelmet szül, míg a pozitív megerősítés bizonyult a leghatékonyabb nevelési formának.

Erős illatok és vegyszerek: Az emberekhez képest rendkívül érzékeny szaglásuk miatt a parfümök, a lakásillatosítók és az erős vegyszerek kifejezetten zavarhatják őket.

Magány és elhanyagolás: Társas lényként a hosszas egyedüllét komoly szorongást válthat ki belőlük, amit minőségi közös idővel lehet kompenzálni.

A gazdi rossz kedve: A kutyák szorosan hangolódnak a gazdáik érzelmeire, így a stressz, a gyász vagy a depresszió átvétele rájuk is rányomhatja a bélyegét.

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