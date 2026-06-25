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Novák Zoltán a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Novák Zoltán: a nemzetegyesítés és a revansvágy egyszerre hajtja a Tisza táborát

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Egyszerre munkál a társadalom újraegyesítésének szándéka és revansvágy az új kormányt támogatók táborában. Ezeknek az elvárásoknak nehéz lesz megfelelni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója.

Egyszerre munkál a társadalom újraegyesítésének szándéka és revansvágy az új kormányt támogatók táborában. Ezeknek az elvárásoknak nehéz lesz megfelelni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója.

Egyszerre van jelen két elvárás, és ezek egyszerre lüktetnek a Tisza-táborában: az egyik, létrehozni a társadalom újraegyesítését, ami a számok szintjén majdnemhogy sikerült, mert 70 százalék fölött van a párt támogatottsága, ami amúgy példátlan, de ezzel együtt is van tömeg, amely most megszállt országnak érzi a saját hazáját – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában Novák Zoltán.

Utóbbi táborban vannak olyan hangok, amik azt mondják, az új kormány egy új Rákosi-rendszert hoz léter, ahol jönnek a fekete autók és elviszik a politikusokat, amire valóban vannak példák. Ezzel kapcsolatban a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója azt mondta: azért

nem fekete autók jönnek, és remélhetőleg megalapozottan viszik el őket.

Visszakanyarodva az elvárásokra, van egyrészt a nemzetegyesítési étosz, de emellett meg ott van az a hihetetlen erős revansvágy, ami a Tisza-táborban ott pulzál, és ennek a kettőnek kell megfelelni – összegezte a szakértő, aki szerint ezeket viszont nagyon nehéz összeegyeztetni.

Nagyon érdekes kísérletnek tartja, ami most az igazságszolgáltatás rendszerében történetik azzal, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával lesz egy központi csúcsszerv, ami ugyan nincs a többi hivatal – ügyészség, rendőrség, egyéb nyomozati szolgálatok – fölé emelve, de mivel mindenkinek belelát a rendszereibe ezért pole-pozícióban lesz a többiekhez képest.

Novák Zoltán úgy látja, a NVVH szerepe lesz színpadra vinni az elszámoltatást, filmszínházszerűen, de mint mondta, az immerzív politika éppen erről szól.

„Itt élménypolitika van, ez már nem abszolút filmszínház, ez maga a politika.

Ez az, ami még nem esett le az ellenzéknek” – fogalmazott. Lesz egy olyan szerv, ami szabadon kommunikál majd, hozza az ügyeket, annyi információt oszt meg a közvéleménnyel, amennyit ő akar, és nem amennyit jónak lát mondjuk a rendőrség vagy az ügyészség, mindenre rálát, minden szereplőt be tud mozgatni és mindenhonnan információt tud begyűjteni, és az az információ, amit elénk tesz, azt meg színre lehet vinni a politika színterén – fejtette ki.

Hozzátette: működhet jól, de a szerepe az nyilvánvalóan az, hogy

felszínre hozza és a közvélemény elé kitegye az elmúlt 16 évnek az ellenzék szempontjából legfájóbb ügyeket és úgymond dramatizálja.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette; a teljes Aréna megnézhető és meghallgatható alább:

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