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Hőstressz és az alvás – halálos veszélyben az idős emberek

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A tartós hőhullámok és a 35 Celsius-fok feletti hőmérséklet jelentősen kívül esik az emberi szervezet normális működési tartományán – mutat rá Gulyás Attila, a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Intézet agykutató biológusának elemzése.

A folyamatos hőség komoly élettani kihívást jelent az emlősök számára, mivel a létfenntartásunkhoz szükséges cukorégetés során hulladékhő termelődik, amelytől a testnek meg kell szabadulnia. Normál hőmérsékleti tartományban (10 és 23 fok között) a felesleges hő mintegy kétharmadát hősugárzással adjuk le, míg a magasabb hőmérsékleten a párologtatás, vagyis az izzadás veszi át ezt a szerepet. Magas páratartalom vagy légmozgás hiányában azonban ez utóbbi mechanizmus sem hatékony, ami a szervezet túlhevüléséhez vezethet – olvasható a hun-ren.hu-n megjelent írásban.

Az idős embereket a hőség különösen súlyosan érinti, mivel az öregedéssel romlik a hőszabályozás pontossága, csökken a szomjúságérzet, és a szervezet nehezebben izzad. A hűtés érdekében a bőrbe áramló vér mennyisége percenként néhány száz milliliteresről több literre emelkedik, ami a zsigerek vérének elvonásához, ezáltal vérnyomáseséshez, valamint a sűrű vért pumpáló szív, a tüdő és a vese fokozott terheléséhez vezet.

A megfelelő vérellátás hiánya az agyban zavartságot, delíriumot és életveszélyes hőgutát okozhat.

A hőség emellett az egészséges emberek alvásminőségét is rontja, mivel az elalváshoz a belső maghőmérséklet 0,5–1 Celsius-fokos csökkenésére van szükség. Az éjszakai meleg megakadályozza ezt a hűlési folyamatot, ami gátolja az idegsejtek anyagcseréjének lassulását és a szervezet regenerációs folyamatait. A szakemberek a káros hatások elleni védekezésként a bőséges folyadék- és ásványianyag-pótlást, a mechanikus hűtést, valamint a végtagok vérellátását serkentő módszerek – például lefekvés előtti kéz- és lábmosás – alkalmazását javasolják.

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