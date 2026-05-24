Van egy komoly félreértés a fúrt kutakkal kapcsolatban, sok pénzbe kerülhet

Komoly szakmai félreértések övezik a fúrt kutak szabályozását az ingatlantulajdonosok körében. Bár a lakosság jelentős része úgy tudja, hogy 50 méteres mélységig alanyi jogon, korlátozás nélkül fúrhatók a kerti kutak, a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete felhívja a figyelmet: a jogszabályi határértéket nem a felszíntől, hanem az első vízzáró réteg elhelyezkedésétől kell számítani.

A hatályos szabályozás értelmében a háztartási és talajvízkutak létesítésének feltételeit elsősorban az határozza meg, hogy a fúrás érinti-e a mélyebb rétegvizeket vagy az ivóvízbázisokat. Rózsa Attila, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke hangsúlyozta: a köztudatban élő 50 méteres mélység kizárólag akkor jelent könnyítést vagy mentességet, ha az adott területen az első vízzáró réteg ennél mélyebben helyezkedik el – olvasható a kemma.hu-n.

Amennyiben a vízzáró réteg a felszínhez közelebb található, az alatta lévő rétegek megfúrása mélységtől függetlenül szigorúan engedélyköteles. Az érintett kockázatos övezetekről és az első vízzáró réteg pontos elhelyezkedéséről az országos vízkészletvédelmi térkép nyújt hivatalos tájékoztatást.

A szakember arra is emlékeztetett, hogy a jelenlegi keretrendszer már 2024. január 1-je óta érvényben van, és az ügyintézés menete is átalakult: a bejelentéseket és engedélyezési kérelmeket már nem a települési jegyzőkhöz, hanem a vármegyei kormányhivatalok vízügyi hatósági főosztályaihoz kell benyújtani.

Ha ilyen ingatlant vesz az ember

A hatóságok által megkezdett ellenőrzések miatt az ingatlanvásárlás előtt állóknak is fokozott óvatossággal kell eljárniuk. A kút jogi státusza ugyanis nem a tulajdonos személyéhez, hanem magához az ingatlanhoz kapcsolódik, így

egy korábban szabálytalanul vagy bejelentés nélkül létesített kút kötelezettségeit és szankcióit az új tulajdonos örökli meg.

Amennyiben egy kút engedély vagy bejelentés nélkül készült, utólagos fennmaradási engedélyeztetést kell kezdeményezni. A szabályok megsértése vagy az adminisztráció elmulasztása esetén a kiszabható vízgazdálkodási bírság összege az egymillió forintot is elérheti, a hatóság pedig elrendelheti a kút használatának azonnali megtiltását vagy a létesítmény lezárását – ad hasznos tanácsokat a delmagyar.hu.

Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
 

Enyhülhet az aszály júniusban, de az ország nagy részén továbbra sem biztató a kép

Az elmúlt hetek csapadékosabb időjárása átmenetileg enyhítette a szárazságot, de az aszályhelyzet továbbra is komoly problémát jelent Magyarországon, írja a The Weather on Maps. A júniusi szezonális előrejelzések alapján lehetnek ugyan kedvezőbb periódusok és több zápor-zivatar is érkezhet, de országos, tartós fordulat egyelőre nem látszik.

Ez történt a PL-záráson: kiesett a West Ham, elköszönt Salah és Guardiola

A Premier League utolsó fordulójában eldőlt, hogy tizenkét év után kiesik a West Ham United: a Liverpool eközben kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, és elbúcsúztatta két ikonját.

Trump says Iran talks 'constructive' but Tehran 'must understand' it cannot develop a nuclear weapon

The US president says he's advised his representatives not to "rush into" a deal, saying that "both sides must take their time and get it right".

