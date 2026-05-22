ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.94
usd:
309.06
bux:
130632.44
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Lew Robertson/Getty Images

Szakértő: lökést adhat a zöldségfogyasztásnak az áfacsökkentés, sőt az árrésstopot is ki lehetne vezetni

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Az 5 százalékos áfakulcs tisztulást eredményezne az egész ágazatban, hiszen a feketekereskedelem vélhetően nullára redukálódna, ami a fejlődést, bővülést szolgálná – mondta az InfoRádióban Nagypéter Sándor. A DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője arról is beszélt, miért lenne érdemes itthon is alkalmazni a francia modellt.

Az ágazatban azonnali kereskedelmi tisztulást és rövid távon keresletnövekedést hozhatna a zöldségfélék és a gyümölcsök áfájának 5 százalékra való csökkentése – derült ki a 450 szentesi termelőt tömörítő DélKerTÉSZ összefoglalójából. Az áfacsökkentés szerepel a Tisza-kormány adózással kapcsolatos tervei között. Az InfoRádió először az idei, korai zöldségtermés minőségéről és mennyiségéről kérdezte a szervezet elnök-ügyvezetőjét.

Nagypéter Sándor úgy fogalmazott, nehezen indult az év a magyar zöldségtermelőknek, mivel az első három hónapban rendkívüli fényszegénység volt, ami nem kedvezett a növényeknek. Később, a húsvéti időszakban az átlagosnál kevesebb magyar zöldséggel találkozhattak a vásárlók a polcokon. A húsvét ráadásul idén elég korai időpontra esett, amikor igazából még nem indult be a zöldségek, gyümölcsök fő szezonja.

Április második felétől azonban már berobbant a termelés, és széles szortimentben, a szezonnak megfelelő áron elérhető például a friss paprika és a paradicsom a boltokban vagy a piacokon.

Kiemelte, hogy a DélKerTÉSZ szervezethez tartozó gazdák rendkívül jó minőségű zöldségeket termesztenek, és az első negyedévben 200 tonnával, míg az első négy hónapban már 1100 tonnával többet termeltek a tagok, így a zöldségeik, gyümölcseik elég széles szortimentben, minden áruházláncban jelen vannak.

A Tisza-kormány azt tervezi, hogy a jelenlegi 27-ről 5 százalékra mérsékli az áfatartalmat a zöldségek, gyümölcsök esetében. Nagypéter Sándor megjegyezte: az ágazat és a DélKerTÉSZ is régóta lobbizott ezért a lépésért, így nagyon üdvözölik a bejelentést. A DélKerTÉSZ 2012 óta folyamatosan azt szorgalmazta, hogy történjen meg az 5 százalékra való csökkentés. Nagypéter Sándor szerint

az 5 százalékos áfakulcs egyértelműen tisztulást eredményezne az egész ágazatban, hiszen a feketekereskedelem vélhetően nullára redukálódna, ami a fejlődést, bővülést szolgálná,

továbbá a termelői együttműködések szerepének növelését is maga után vonná.

„Ezzel az intézkedéssel még több ember számára válhatnának elérhetővé különböző termékek, és nőne a kereslet a zöldségek, gyümölcsök iránt is” – tette hozzá a DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője.

Úgy véli, a 22 százalékpontos áfacsökkentés hatása a fogyasztói árakban rövid távon egyértelműen jelentkezne. Közép és hosszú távon viszont egyrészről az áruházláncok versenyzői magatartása a fő befolyásoló tényező, nevezetesen, hogy a verseny kordában tartja-e az árakat, másrészről

arra kellene törekedni, hogy megfelelő kontrollal ez lehetőleg ne épüljön be a láncokba.

Nagypéter Sándor szerint érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy itthon is bevezessék a francia modellt. Konkrétan arra gondol, hogy legyen egy kereskedelmi árrés, ami egy minimum és egy maximum árrést alakítana ki a termékpályán. Emlékeztetett, hogy egyébként a paprikánál és a paradicsomnál jelenleg árrésstop van. Az áfa 5 százalékra való csökkentése után azonban a DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője szerint már olyan helyzet állhatna elő, hogy ki lehetne vezetni az árrésstopot.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő: lökést adhat a zöldségfogyasztásnak az áfacsökkentés, sőt az árrésstopot is ki lehetne vezetni

áfacsökkentés

fogyasztás

gyümölcs

zöldség

árrésstop

nagypéter sándor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter súlyos kijelentést tett Ukrajna EU-csatlakozásáról

Magyar Péter súlyos kijelentést tett Ukrajna EU-csatlakozásáról

Előbb a nyugat-balkáni államokat kell felvenni, Ukrajna legkorábban jó tíz év múlva csatlakozhat az Európai Unióhoz, és Magyarországon előtte népszavazást kell rendezni erről – mondta Magyar Péter miniszterelnök egy interjúban.
 

Magyar Péter szerint az EU gyorsan visszaáll majd az orosz gázra, ha véget ér a háború

Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni

Magyar Péter üzent Sulyok Tamásnak a kegyelmi ügy dossziéja miatt

Hack Péter szerint az alaptörvény-módosítási tervek alkotmányellenesek, de az Alkotmánybíróság nem tudja megállítani őket

Pokol Béla: a miniszterelnöki mandátum korlátozása visszafordítható

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Ismét feszültebbé vált a viszony Fehéroroszország és Európa között: Minszk Oroszországgal közösen gyakorolta az atomrakéták bevetését, kihúzva a gyufát Ukrajnánál és a NATO-nál is. Aljaxandr Lukasenka a gyakorlat után jelentette: egyébként szívesen egyeztetne Zelenszkij elnökkel is. Ezzel párhuzamosan úgy néz ki, hogy az ukrán dróngyártás kezd átlépni egy kritikus - és az oroszoknak egyre jobban fájó - szintet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak

Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak

Miközben az MNB adatai szerint 2025-ben még több tízmilliárd forintos károkat okoztak a pénzügyi csalók Magyarországon, a bankok szerint idén már érzékelhető javulás indult el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 22. 04:45
A nem védett árú benzinből is jóval több fogy a szokásosnál
2026. május 21. 19:40
Lassult a lakásárak emelkedése, és bővülhet a kínálat
×
×