Szakértő: lökést adhat a zöldségfogyasztásnak az áfacsökkentés, sőt az árrésstopot is ki lehetne vezetni

Az ágazatban azonnali kereskedelmi tisztulást és rövid távon keresletnövekedést hozhatna a zöldségfélék és a gyümölcsök áfájának 5 százalékra való csökkentése – derült ki a 450 szentesi termelőt tömörítő DélKerTÉSZ összefoglalójából. Az áfacsökkentés szerepel a Tisza-kormány adózással kapcsolatos tervei között. Az InfoRádió először az idei, korai zöldségtermés minőségéről és mennyiségéről kérdezte a szervezet elnök-ügyvezetőjét.

Nagypéter Sándor úgy fogalmazott, nehezen indult az év a magyar zöldségtermelőknek, mivel az első három hónapban rendkívüli fényszegénység volt, ami nem kedvezett a növényeknek. Később, a húsvéti időszakban az átlagosnál kevesebb magyar zöldséggel találkozhattak a vásárlók a polcokon. A húsvét ráadásul idén elég korai időpontra esett, amikor igazából még nem indult be a zöldségek, gyümölcsök fő szezonja.

Április második felétől azonban már berobbant a termelés, és széles szortimentben, a szezonnak megfelelő áron elérhető például a friss paprika és a paradicsom a boltokban vagy a piacokon.

Kiemelte, hogy a DélKerTÉSZ szervezethez tartozó gazdák rendkívül jó minőségű zöldségeket termesztenek, és az első negyedévben 200 tonnával, míg az első négy hónapban már 1100 tonnával többet termeltek a tagok, így a zöldségeik, gyümölcseik elég széles szortimentben, minden áruházláncban jelen vannak.

A Tisza-kormány azt tervezi, hogy a jelenlegi 27-ről 5 százalékra mérsékli az áfatartalmat a zöldségek, gyümölcsök esetében. Nagypéter Sándor megjegyezte: az ágazat és a DélKerTÉSZ is régóta lobbizott ezért a lépésért, így nagyon üdvözölik a bejelentést. A DélKerTÉSZ 2012 óta folyamatosan azt szorgalmazta, hogy történjen meg az 5 százalékra való csökkentés. Nagypéter Sándor szerint

az 5 százalékos áfakulcs egyértelműen tisztulást eredményezne az egész ágazatban, hiszen a feketekereskedelem vélhetően nullára redukálódna, ami a fejlődést, bővülést szolgálná,

továbbá a termelői együttműködések szerepének növelését is maga után vonná.

„Ezzel az intézkedéssel még több ember számára válhatnának elérhetővé különböző termékek, és nőne a kereslet a zöldségek, gyümölcsök iránt is” – tette hozzá a DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője.

Úgy véli, a 22 százalékpontos áfacsökkentés hatása a fogyasztói árakban rövid távon egyértelműen jelentkezne. Közép és hosszú távon viszont egyrészről az áruházláncok versenyzői magatartása a fő befolyásoló tényező, nevezetesen, hogy a verseny kordában tartja-e az árakat, másrészről

arra kellene törekedni, hogy megfelelő kontrollal ez lehetőleg ne épüljön be a láncokba.

Nagypéter Sándor szerint érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy itthon is bevezessék a francia modellt. Konkrétan arra gondol, hogy legyen egy kereskedelmi árrés, ami egy minimum és egy maximum árrést alakítana ki a termékpályán. Emlékeztetett, hogy egyébként a paprikánál és a paradicsomnál jelenleg árrésstop van. Az áfa 5 százalékra való csökkentése után azonban a DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője szerint már olyan helyzet állhatna elő, hogy ki lehetne vezetni az árrésstopot.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.