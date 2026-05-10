Megrendítő estén van túl a magyar vasút

Elütött egy embert az Esztergomba tartó vonat az óbudai állomáson szombaton este – közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre és segítettek a vonat utasainak leszállni a szerelvényről.

Gázolt a Rákospalota-Újpestről Vácra tartó vonat is szombat este Budapest IV. kerületében, a Külső Szilágyi út-Csíkszentiván utca kereszteződésének közelében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a nyílt vágányon veszteglő szerelvény utasainak a fővárosi hivatásos tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra.

Éjjel egy Székesfehérvárról a Déli pályaudvarra közlekedő személyvonat ütött el egy embert az agárdi állomás közelében. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak az esethez. A raj a szerelvényen tartózkodó ötven ember leszállásánál segédkezett; az utasokan nagyjából kétszáz métert kellett gyologolniuk, hogy az állomásig eljussanak.