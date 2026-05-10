2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Nyitókép: Infostart

Lemondott a Hegyvidék alpolgármestere

Kocsik Tekla döntését írásban nyújtotta be Kovács Gergely polgármesternek. Budapest XII. kerületének vezetője tudomásul vette a lemondást, de jelezte, továbbra is számít a munkájára a képviselő-testületben. Az alpolgármester távozása hónapokkal azután történt, hogy jelentős vitát váltott ki a hegyvidéki óvodai rendszer átalakításának terve.

„Az elmúlt időszak újra megmutatta számomra, mit jelent felelősen jelen lenni egy közösség életében. Számomra a közéleti munka soha nem pusztán tisztséget jelentett. Felelősséget jelentett azokért az emberekért, akik bizalmat adtak nekem, azokért az ügyekért, amelyeket rám bíztak, és azokért a döntésekért is, amelyek nem mindig voltak könnyűek” – írta pénteken a közösségi oldalán Kocsik Tekla, Budapest XII. kerületének alpolgármestere.

Ma azt a döntést hoztam meg, hogy lemondok alpolgármesteri tisztségemről. Hosszan mérlegeltem, mielőtt erre az elhatározásra jutottam. Vannak helyzetek, amikor egy vezetőnek nemcsak azt kell felismernie, mikor kell vállalnia a terhet, hanem azt is, mikor kell világosan és méltósággal határt húznia – jelentette be Kocsik Tekla, háláját fejezve ki azoknak, akikkel együtt dolgozhatott.

„Sok olyan emberrel találkoztam, akik csendben, következetesen és nagy szakmai alázattal dolgoznak a kerületért és az itt élő emberekért. Ez számomra maradandó tapasztalat” – tette hozzá.

Hiszek abban, hogy a közösség szolgálata nem egyetlen pozícióhoz kötődik. Az alpolgármesteri tisztségtől most elköszönök, de önkormányzati képviselőként továbbra is felelősséget vállalok a kerület ügyeiért és azokért, akik bizalmat adtak nekem – fogalmazott a távozó alpolgármester.

„A nyilvánosságban sokszor az tűnik a legerősebbnek, aki a leghangosabb. Én mégis abban hiszek, hogy a valódi erő a nyugodt tartásban, a következetességben és az emberek iránti tiszteletben mutatkozik meg. Ezzel a szemlélettel dolgoztam eddig, és ezt szeretném képviselni a jövőben is” – idézi szavait az Index.

Így nézett ki az új parlamenti ciklus ünnepélyes nyitónapja

Hatalmas tömeg előtt ért véget a Kossuth téren Magyar Péter első miniszterelnöki napja, a hivatalba lépő kormányfő kemény szavakkal kelt ki Sulyok Tamás államfői működése ellen, Forsthoffer Ágnes házelnökként az övétől eltérő fellépéssel kezdte meg házelnöki munkáját. Megalakultak a parlamenti frakciók is, a kormány viszont most még nem lépett hivatalba, így érdekes helyzet állt elő, aminek egy pikáns magánéleti szála is van.
 

Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – háborús híreink vasárnap

Rendkívüli! Kiszivárgott a MOL levele: kimerülőben a gázolajkeret, erre számíthatnak az autósok

Virus-hit cruise ship arrives in Tenerife as medics await passengers

