Lemondott a Hegyvidék alpolgármestere

„Az elmúlt időszak újra megmutatta számomra, mit jelent felelősen jelen lenni egy közösség életében. Számomra a közéleti munka soha nem pusztán tisztséget jelentett. Felelősséget jelentett azokért az emberekért, akik bizalmat adtak nekem, azokért az ügyekért, amelyeket rám bíztak, és azokért a döntésekért is, amelyek nem mindig voltak könnyűek” – írta pénteken a közösségi oldalán Kocsik Tekla, Budapest XII. kerületének alpolgármestere.

Ma azt a döntést hoztam meg, hogy lemondok alpolgármesteri tisztségemről. Hosszan mérlegeltem, mielőtt erre az elhatározásra jutottam. Vannak helyzetek, amikor egy vezetőnek nemcsak azt kell felismernie, mikor kell vállalnia a terhet, hanem azt is, mikor kell világosan és méltósággal határt húznia – jelentette be Kocsik Tekla, háláját fejezve ki azoknak, akikkel együtt dolgozhatott.

„Sok olyan emberrel találkoztam, akik csendben, következetesen és nagy szakmai alázattal dolgoznak a kerületért és az itt élő emberekért. Ez számomra maradandó tapasztalat” – tette hozzá.

Hiszek abban, hogy a közösség szolgálata nem egyetlen pozícióhoz kötődik. Az alpolgármesteri tisztségtől most elköszönök, de önkormányzati képviselőként továbbra is felelősséget vállalok a kerület ügyeiért és azokért, akik bizalmat adtak nekem – fogalmazott a távozó alpolgármester.

„A nyilvánosságban sokszor az tűnik a legerősebbnek, aki a leghangosabb. Én mégis abban hiszek, hogy a valódi erő a nyugodt tartásban, a következetességben és az emberek iránti tiszteletben mutatkozik meg. Ezzel a szemlélettel dolgoztam eddig, és ezt szeretném képviselni a jövőben is” – idézi szavait az Index.