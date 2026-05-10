Két törvényről már szombaton döntött az új Országgyűlés

Szombaton késő este megjelent a Magyar Közlönyben a minisztériumok felsorolásáról aznap, a házszabálytól eltérve gyorsan elfogadott törvény, amely szerint Magyarország minisztériumai a következők:
- Egészségügyi Minisztérium,
- Igazságügyi Minisztérium,
- Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium,
- Pénzügyminisztérium,
- Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium,
- Belügyminisztérium,
- Élő Környezetért Felelős Minisztérium,
- Gazdasági és Energetikai Minisztérium,
- Honvédelmi Minisztérium,
- Közlekedési és Beruházási Minisztérium,
- Külügyminisztérium,
- Miniszterelnökség,
- Szociális és Családügyi Minisztérium,
- Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium,
- Tudományos és Technológiai Minisztérium,
- Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.
Az eddig Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda és az Európai Ügyek Minisztériuma beolvad a Miniszterelnökségbe, a többi csak átalakul. Ezt a törvényt az ellenzék – az ellenszavazatot leadó Balla György (Fidedsz) és Seszták Miklós (KDNP) kivételével – mintegy ráhagyta a többségre, és tartózkodott a szavazástól, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig azonnal kihirdette. Így már ki lehet nevezni az új elnevezéseknek megfelelő minisztereket – fogalmaz a hvg.hu.
Ugyancsak kihirdette az elnök a szintén szombaton, a házszabálytól eltérve, vita nélkül elfogadott terjedelmes törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. De nem az Orbán-kormány által örökül hagyott tervezetet fogadták el, hanem azt, amit néhány napig tartó igazságügyiminiszter-jelöltsége alatt Melléthei-Barna Márton terjesztett elő. Ezt a Mi Hazánk kivételével a teljes ellenzék is megszavazta.