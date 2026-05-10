Két törvényről már szombaton döntött az új Országgyűlés

Szombaton késő este megjelent a Magyar Közlönyben a minisztériumok felsorolásáról aznap, a házszabálytól eltérve gyorsan elfogadott törvény, amely szerint Magyarország minisztériumai a következők:

Egészségügyi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium,

Pénzügyminisztérium,

Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium,

Belügyminisztérium,

Élő Környezetért Felelős Minisztérium,

Gazdasági és Energetikai Minisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Közlekedési és Beruházási Minisztérium,

Külügyminisztérium,

Miniszterelnökség,

Szociális és Családügyi Minisztérium,

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium,

Tudományos és Technológiai Minisztérium,

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.

Az eddig Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda és az Európai Ügyek Minisztériuma beolvad a Miniszterelnökségbe, a többi csak átalakul. Ezt a törvényt az ellenzék – az ellenszavazatot leadó Balla György (Fidedsz) és Seszták Miklós (KDNP) kivételével – mintegy ráhagyta a többségre, és tartózkodott a szavazástól, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig azonnal kihirdette. Így már ki lehet nevezni az új elnevezéseknek megfelelő minisztereket – fogalmaz a hvg.hu.

Ugyancsak kihirdette az elnök a szintén szombaton, a házszabálytól eltérve, vita nélkül elfogadott terjedelmes törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. De nem az Orbán-kormány által örökül hagyott tervezetet fogadták el, hanem azt, amit néhány napig tartó igazságügyiminiszter-jelöltsége alatt Melléthei-Barna Márton terjesztett elő. Ezt a Mi Hazánk kivételével a teljes ellenzék is megszavazta.