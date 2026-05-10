2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Szavazó az önkormányzati választáson a zuglói Örökzöld Óvodában kialakított szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Két településen is rendkívüli választást tartanak

Infostart / MTI

Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Felsőszentmártonban polgármestert és képviselőket, Esztergomban pedig önkormányzati képviselőt választanak.

A Baranya vármegye délnyugati határán fekvő, Dráva-menti Felsőszentmártonban azért van szükség időközi választásra, mert a képviselő-testület február 11-én a feloszlásáról döntött. A választáson két független jelölt indul a polgármesteri címért: a 2024-es önkormányzati választáson polgármesterré választott Kovácsevics István és Várnai Levente. A négy testületi helyre nyolc független jelölt aspirál. Az Ormánság legnyugatibb fekvésű községében közel 750 választásra jogosult adhatja le szavazatát.

Esztergom 3. számú egyéni választókerületében azért tartanak időközi választást, mert a választókerület képviselője, Alberti Péter (Fidesz–KDNP) január 20-án elhunyt. A körzetben egyetlen jelölt indul, a jelenlegi alpolgármester, Steindl Balázs, aki a Fidesz–KDNP jelöltje. A választáson két szavazókörben voksolhat mintegy 1950 választópolgár.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Békés vármegyei Békéscsaba ukrán nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a választás a szükséges számú jelölt hiányában elmarad.

Nem mindegy, miként alakítjuk ki kertjeinket – A tökéletesre nyírt gyep nagy bajt okoz a klímavédelem terén

A klímavédelem nemcsak a városvezetők vagy a természetvédők feladata, hanem minden egyes kerttulajdonosé is. A magántulajdonú zöldterületek, előkertek és udvarok a szuburbán települések zöldfelületeinek akár 80%-át is kiteszik, így kulcsszerepet játszanak a helyi mikroklíma szabályozásában és a biodiverzitás megőrzésében. Kutatásunk 604 – a magyarországi mellett romániai és szlovákiai – háztulajdonos megkérdezésével feltárta, hogy a kertgondozási szokásokat leginkább a társadalmi státusz, az ökológiai tudatosság és a közösségi normák alakítják. Míg a régi lakosok inkább a hasznosságot és ökológiai funkciókat részesítik előnyben, addig a 2000-es években betelepülők a kényelmet és esztétikumot helyezik előtérbe. Az önkormányzatok és a közösségek együttműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy a magánkertek ne csak díszítsenek, hanem aktívan hozzájáruljanak a fenntartható, élhető és klímaadaptív jövő kialakításához.

Személyesen közölte Jamie Oliver a magyarokkal a rendkívüli hírt: a budapesti étttermeket érinti a lépés

Jamie Oliver különleges bejelentéssel lepte meg magyar rajongóit a hivatalos TikTok-oldalán közzétett rövid videóban.

Spain starts evacuating virus-hit cruise ship in Tenerife

Spanish passengers are the first leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

