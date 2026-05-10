ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Dubaj, az átszállásos utak és a háború – hogyan utazzunk ügyesen? A MUISZ elnöke válaszol

Infostart / InfoRádió

Február végén indult az amerikai-izraeli katonai művelet Irán ellen, és a következő napokban össze is omlott a térségben a légi közlekedés, hiszen az öböl menti országokat is érte iráni dróntámadás, olyan helyszíneket is, mint Dubaj, amely különösen fontos a magyar utazók számára. A kilátásokról, valamint a konfliktus miatt az utasbiztosításoknál kialakult helyzetről Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.

Dubaj önmagában, valamint az átszállásos egzotikus utak szempontjából is nagyon fontos helyszín a magyar utazók számára. Légitársasága, az Emirates Airlines a világ egyik vezető légitársasága, amely rendkívül széleskörű útvonalhálózattal rendelkezik, ezért amikor kitört a közel-keleti válság, kemény munkát jelentett az utazási irodáknak, hogy az éppen valahol tartózkodó utasaikat, akiknek Emirates-repülőjegye volt, valahogy hazahozzák Magyarországra, illetve az, hogy a márciusi, áprilisi, májusi csoportokat hogyan indítsák el.

„Nagyon-nagyon gyorsan kellett reagálni. Az irodák alternatív járatokra foglalták át az utakat. A legnagyobb nyertesei ennek a helyzetnek a kínai légitársaságok voltak.

Budapestről hetente 21 közvetlen járat indul különböző kínai repülőterekre, úgyhogy a kínai járatok egy-két nap alatt tele lettek.

Itt gyorsan kellett dönteni, mert az elején valóban nagyon sok bizonytalan hírt lehetett hallani Dubajról, és arról, hogy ott a repülőtér közében is volt becsapódás. Ilyenkor van jelentősége annak, hogyha valaki – különösen egy távoli úti cél esetében – utazási irodánál foglalja le az útját, ugyanis egy iroda azért több lehetőséggel rendelkezik” – emelte ki Molnár Judit, hozzátéve, hogy nagyon sok olyan utasnak is segítettek, akik nem utazási irodánál foglalták le az útjukat, csak segítséget kértek, telefonáltak, hogy valahogy hozzák őket haza.

Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke kiemelte: ilyen rendkívüli helyzetben azok az utasok vannak a legnagyobb biztonságban, akik utazási irodán keresztül foglalnak. A vonatkozó, rendkívül szigorú jogszabályok szerint ugyanis például ha egy ilyen vis major helyzetben az utast nem lehet azonnal elhozni, akkor

három éjszakára az utazási irodának kell vállalnia a költséget, és mindent meg kell tennie azért, hogy egy alternatív útvonalon haza tudja hozni az utasait.

„Emiatt a március-április az utazási irodák számára rendkívül kemény időszak volt sok fejfájással, de fontos, hogy ne csak akkor legyen fontos az utas, amikor befizeti a részvételi díjat, hanem ne engedjük el a kezét, és segítséget nyújtsunk a bajban is” – hangsúlyozta.

A Hormuzi-szoros környékén kialakult helyzet az utasbiztosításokra is hatással volt. Mint a MUISZ elnöke elmondta, a Külügyminisztérium biztonság szerint négy kategóriába sorolja az országokat. A zöld a biztonságos úti cél, utána jön a narancssárga, a sárga és a piros, az utóbbiba egyáltalán nem ajánlott utazni. A konfliktus kirobbanása után más országok mellett Dubaj is piros kategóriába került.

„Nagy kérdés volt, hogy ha az útvonal keresztülmegy Dubajon, tehát átszállás történik Dubajban például a Maldív-szigetekre, vagy akár ázsiai országokba, Indonéziába, Indokínába, amelyek zöld kategóriában vannak, akkor mi a megoldás.

A biztosítótársaságok különböző álláspontokat alakítottak ki.

Vannak olyanok, amelyek azt mondták, hogy ha Dubaj, az átszállópont piros kategóriában van is, az utas biztosítottnak számít. Viszont van olyan biztosítótársaság, amelyik azt mondja, hogy ebben az esetben az utas nem biztosított. Ekkor, ha ezt az utas így kívánja, és ha az utazási irodának ez a döntése – a legtöbb irodának ez volt a döntése –, alternatív útvonalat kell találni az utasok számára” – mondta Molnár Judit az InfoRádió Aréna című műsorában.

Hozzátette: az utazási irodák emellett nagyon intenzíven ajánlják mindenkinek az útlemondási biztosítást. Ez az utazás megkezdését megelőző egy napig van érvényben, és abban segít, hogy ha az utas betegség vagy baleset miatt utazásképtelenné válik, akkor ne veszítse el az általa befizetett részvételi díjat. Ez bárkivel előfordulhat, felnőttekkel is, de kisgyermekes családoknál meg különösen.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette. A teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.

Kezdőlap    Belföld    Dubaj, az átszállásos utak és a háború – hogyan utazzunk ügyesen? A MUISZ elnöke válaszol

repülés

dubaj

molnár judit

magyar utazási irodák szövetsége

átszállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dubaj, az átszállásos utak és a háború – hogyan utazzunk ügyesen? A MUISZ elnöke válaszol

Dubaj, az átszállásos utak és a háború – hogyan utazzunk ügyesen? A MUISZ elnöke válaszol
Február végén indult az amerikai-izraeli katonai művelet Irán ellen, és a következő napokban össze is omlott a térségben a légi közlekedés, hiszen az öböl menti országokat is érte iráni dróntámadás, olyan helyszíneket is, mint Dubaj, amely különösen fontos a magyar utazók számára. A kilátásokról, valamint a konfliktus miatt az utasbiztosításoknál kialakult helyzetről Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk a Meta reklámadója ügyében

Magyar Péter családi fotóval üzent

Elemző: a kiadási oldal félrevitte a költségvetés egyenlegét

Így nézett ki az új parlamenti ciklus ünnepélyes nyitónapja

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gigantikus EU-s pénzügyi terv körvonalazódik, rengeteg adófizetői pénzt takaríthatnak meg

Gigantikus EU-s pénzügyi terv körvonalazódik, rengeteg adófizetői pénzt takaríthatnak meg

Az Európai Unió közös adósságkibocsátásának bővítése milliárdokat takaríthatna meg a tagállamok számára - állítja Enrico Letta volt olasz miniszterelnök, az egységes piac újraindításáról szóló, 2024-es nagy hatású jelentés szerzője.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos bejelentést tettek a világbajnokság kapcsán: ez biztosan nem lesz a fociünnepen

Nagyon fontos bejelentést tettek a világbajnokság kapcsán: ez biztosan nem lesz a fociünnepen

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke szerint az amerikai bevándorlási hatóság nem lesz jelen a mérkőzéseken.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Spain starts evacuating virus-hit cruise ship in Tenerife

Spain starts evacuating virus-hit cruise ship in Tenerife

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 10. 11:58
Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk a Meta reklámadója ügyében
2026. május 10. 11:41
Magyar Péter családi fotóval üzent
×
×