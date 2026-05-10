Dubaj, az átszállásos utak és a háború – hogyan utazzunk ügyesen? A MUISZ elnöke válaszol

Dubaj önmagában, valamint az átszállásos egzotikus utak szempontjából is nagyon fontos helyszín a magyar utazók számára. Légitársasága, az Emirates Airlines a világ egyik vezető légitársasága, amely rendkívül széleskörű útvonalhálózattal rendelkezik, ezért amikor kitört a közel-keleti válság, kemény munkát jelentett az utazási irodáknak, hogy az éppen valahol tartózkodó utasaikat, akiknek Emirates-repülőjegye volt, valahogy hazahozzák Magyarországra, illetve az, hogy a márciusi, áprilisi, májusi csoportokat hogyan indítsák el.

„Nagyon-nagyon gyorsan kellett reagálni. Az irodák alternatív járatokra foglalták át az utakat. A legnagyobb nyertesei ennek a helyzetnek a kínai légitársaságok voltak.

Budapestről hetente 21 közvetlen járat indul különböző kínai repülőterekre, úgyhogy a kínai járatok egy-két nap alatt tele lettek.

Itt gyorsan kellett dönteni, mert az elején valóban nagyon sok bizonytalan hírt lehetett hallani Dubajról, és arról, hogy ott a repülőtér közében is volt becsapódás. Ilyenkor van jelentősége annak, hogyha valaki – különösen egy távoli úti cél esetében – utazási irodánál foglalja le az útját, ugyanis egy iroda azért több lehetőséggel rendelkezik” – emelte ki Molnár Judit, hozzátéve, hogy nagyon sok olyan utasnak is segítettek, akik nem utazási irodánál foglalták le az útjukat, csak segítséget kértek, telefonáltak, hogy valahogy hozzák őket haza.

Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke kiemelte: ilyen rendkívüli helyzetben azok az utasok vannak a legnagyobb biztonságban, akik utazási irodán keresztül foglalnak. A vonatkozó, rendkívül szigorú jogszabályok szerint ugyanis például ha egy ilyen vis major helyzetben az utast nem lehet azonnal elhozni, akkor

három éjszakára az utazási irodának kell vállalnia a költséget, és mindent meg kell tennie azért, hogy egy alternatív útvonalon haza tudja hozni az utasait.

„Emiatt a március-április az utazási irodák számára rendkívül kemény időszak volt sok fejfájással, de fontos, hogy ne csak akkor legyen fontos az utas, amikor befizeti a részvételi díjat, hanem ne engedjük el a kezét, és segítséget nyújtsunk a bajban is” – hangsúlyozta.

A Hormuzi-szoros környékén kialakult helyzet az utasbiztosításokra is hatással volt. Mint a MUISZ elnöke elmondta, a Külügyminisztérium biztonság szerint négy kategóriába sorolja az országokat. A zöld a biztonságos úti cél, utána jön a narancssárga, a sárga és a piros, az utóbbiba egyáltalán nem ajánlott utazni. A konfliktus kirobbanása után más országok mellett Dubaj is piros kategóriába került.

„Nagy kérdés volt, hogy ha az útvonal keresztülmegy Dubajon, tehát átszállás történik Dubajban például a Maldív-szigetekre, vagy akár ázsiai országokba, Indonéziába, Indokínába, amelyek zöld kategóriában vannak, akkor mi a megoldás.

A biztosítótársaságok különböző álláspontokat alakítottak ki.

Vannak olyanok, amelyek azt mondták, hogy ha Dubaj, az átszállópont piros kategóriában van is, az utas biztosítottnak számít. Viszont van olyan biztosítótársaság, amelyik azt mondja, hogy ebben az esetben az utas nem biztosított. Ekkor, ha ezt az utas így kívánja, és ha az utazási irodának ez a döntése – a legtöbb irodának ez volt a döntése –, alternatív útvonalat kell találni az utasok számára” – mondta Molnár Judit az InfoRádió Aréna című műsorában.

Hozzátette: az utazási irodák emellett nagyon intenzíven ajánlják mindenkinek az útlemondási biztosítást. Ez az utazás megkezdését megelőző egy napig van érvényben, és abban segít, hogy ha az utas betegség vagy baleset miatt utazásképtelenné válik, akkor ne veszítse el az általa befizetett részvételi díjat. Ez bárkivel előfordulhat, felnőttekkel is, de kisgyermekes családoknál meg különösen.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.