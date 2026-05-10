2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Nyitókép: SEAN GLADWELL/Getty Images

Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk a Meta reklámadója ügyében

Infostart / MTI

Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk, azt kérve Sulyok Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését is tartalmazó törvényt – tájékoztatta az MTI-t a Mi Hazánk frakcióvezető-helyettese vasárnap.

Novák Előd közleményében azt írta: a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló, 79 oldalas törvényt – benne a Meta reklámadójának eltörlését –, melyet már az alakuló ülésen, a házszabálytól való eltéréshez szükséges négyötödös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza.

Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról „törvénysértő módon” nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek.

Novák Előd kitért rá, az elmúlt években joggal kritizálták a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át egy kényes törvényt az Országgyűlésen, ugyanakkor hozzátette: arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa soha, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció. A házszabálytól való eltérést biztosító négyötödös paktummal tegnap ezt is megoldották – tette hozzá.

Ráadásul a nyilvánosságot sem tájékoztatták, nem volt társadalmi vita a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről és a parlament.hu oldalára csak három órával a szavazás előtt került ki a 79 oldalas törvényjavaslat – kifogásolta.

A frakcióvezető-helyettes közölte: bár a házszabálytól való négyötödös eltéréssel megtiltották a módosító javaslatok benyújtását is, de nem visszamenőlegesen, ő addigra már benyújtotta a reklámadó eltörlését ellenző javaslatot, így arról érdemben dönteni kellett volna.

Az ellenzéki politikus szerint ezért az államfő visszaküldheti az Országgyűlésnek a „jogszerűtlenül és vita nélkül elfogadott törvényt”, amely akár a keddi plenáris ülés napirendjére kerülhet.

Megfogalmazása szerint a reklámadó végleges eltörlése az ó-Fidesz és az új-Fidesz, vagyis a Tisza paktumának leggyalázatosabb része, a gyors és teljes kapituláció a Big Tech cégek előtt, a döntés a Meta-birodalom feltételek nélküli kiszolgálása, amit a jelek szerint egyedül a Mi Hazánk nem támogat.

Dubaj, az átszállásos utak és a háború – hogyan utazzunk ügyesen? A MUISZ elnöke válaszol
Február végén indult az amerikai-izraeli katonai művelet Irán ellen, és a következő napokban össze is omlott a térségben a légi közlekedés, hiszen az öböl menti országokat is érte iráni dróntámadás, olyan helyszíneket is, mint Dubaj, amely különösen fontos a magyar utazók számára. A kilátásokról, valamint a konfliktus miatt az utasbiztosításoknál kialakult helyzetről Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

Gigantikus EU-s pénzügyi terv körvonalazódik, rengeteg adófizetői pénzt takaríthatnak meg

Az Európai Unió közös adósságkibocsátásának bővítése milliárdokat takaríthatna meg a tagállamok számára - állítja Enrico Letta volt olasz miniszterelnök, az egységes piac újraindításáról szóló, 2024-es nagy hatású jelentés szerzője.

Nagyon fontos bejelentést tettek a világbajnokság kapcsán: ez biztosan nem lesz a fociünnepen

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke szerint az amerikai bevándorlási hatóság nem lesz jelen a mérkőzéseken.

Spain starts evacuating virus-hit cruise ship in Tenerife

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

