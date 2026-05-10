A parlament „legrégebbi” tagja szerint nem elkezdődött, hanem befejeződött a rendszerváltás

Németh Zsolt – aki az új Országgyűlésben az egyedüli, 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő – azt írta: bár ellenzékben lesznek, de van minek örülni.

„A mai nappal nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, véget ért a posztkommunizmus időszaka, hiszen mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát” – fogalmazott a külügyi bizottság fideszes alelnöke.

Hozzátette: „Közös felelősségünk, hogy ne is térjenek vissza. Ez kell legyen az új nemzeti minimum”.

Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, megválasztott miniszterelnök több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét.