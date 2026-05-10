ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Németh Zsolt, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésében (PACE) az Európai Konzervatívok, Patrióták és Társultak (ECPA) frakciójának vezetõje felszólal a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépésrõl tartott vitában a közgyûlés tavaszi ülésszakának kezdõnapján, 2026. április 20-án Strasbourgban. A tanácskozás április 24-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

A parlament „legrégebbi” tagja szerint nem elkezdődött, hanem befejeződött a rendszerváltás

Infostart / MTI

Az új Országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, véget ért a posztkommunizmus időszaka – írta Németh Zsolt (Fidesz) országgyűlési képviselő vasárnap a Facebookon.

Németh Zsolt – aki az új Országgyűlésben az egyedüli, 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő – azt írta: bár ellenzékben lesznek, de van minek örülni.

„A mai nappal nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, véget ért a posztkommunizmus időszaka, hiszen mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát” – fogalmazott a külügyi bizottság fideszes alelnöke.

Hozzátette: „Közös felelősségünk, hogy ne is térjenek vissza. Ez kell legyen az új nemzeti minimum”.

Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, megválasztott miniszterelnök több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét.

Kezdőlap    Belföld    A parlament „legrégebbi” tagja szerint nem elkezdődött, hanem befejeződött a rendszerváltás

országgyűlés

németh zsolt

fidesz

tisza párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hamilton már levezet, Leclerc mintha másfelé kacsingatna – mi lesz veled, Ferrari?

Hamilton már levezet, Leclerc mintha másfelé kacsingatna – mi lesz veled, Ferrari?
A maranellói csapat a második helyen áll a konstruktőrök vb-pontversenyében, de a Miami Nagydíj alapján csökkent az esélyük a világbajnoki címekre. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Ferrari a szezon elejéhez képest nem tudott akkorát előrelépni, mint a McLaren vagy a Red Bull, és a pilóták körüli folyamatos pletykák is nehezítik a jövő tervezését.
Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

A parlament „legrégebbi” tagja szerint nem elkezdődött, hanem befejeződött a rendszerváltás

Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk a Meta reklámadója ügyében

Két törvényről már szombaton döntött az új Országgyűlés

Magyar Péter családi fotóval üzent

Mentő vitte el a Tisza Párt EP-képviselőjét a Kossuth térről

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy fordulat: 12 százalékos növekedés és öt trend, ami a magánbefektetőknek is szól

Nagy fordulat: 12 százalékos növekedés és öt trend, ami a magánbefektetőknek is szól

A Knight Frank évente kiadott globális The Wealth Report-ja szerint 2025-ben fordulóponthoz érkezett a világ kereskedelmi ingatlanpiaca: az irodák és a kiskereskedelmi ingatlanok újra a befektetők fókuszába kerültek, a nagy értékű tranzakciók visszatértek, és az intézményi tőke több mint 144 milliárd dollárnyi friss forrással készül a 2026-os évre. A tanácsadócég szerint a piac fordulatát öt kulcstrend mozgatja, amelyek a magánbefektetők számára is jól használható iránymutatást adnak - az erről szóló összefoglalónk után pedig a világ luxuslakás-trendjeit vesszük górcső alá, amit ugyanebben a kiadványban elemzett a Knight Frank.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A hét olvasói levele: &quot;Az a hülye aki oda megy zabálni&quot;

A hét olvasói levele: &quot;Az a hülye aki oda megy zabálni&quot;

&quot;tegnap sütöttem hekket 1400/ kg Ft volt a pennyben a szalma krumpli 700- Ft 2- napig esszem.&quot;

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Passengers flying home from virus-hit cruise ship

Passengers flying home from virus-hit cruise ship

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 10. 13:40
A szakértő elárulta, mire kell odafigyelni a táborválasztásnál
2026. május 10. 13:23
Szörnyű haláleset Jászkiséren
×
×