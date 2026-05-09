2026. május 9. szombat Gergely
Nyitókép: Kádár Tamás/Faebook

Vigyázat, most már a városokba is bemennek a vaddisznók, és megvédik malacaikat, ha úgy érzik

Malacaikat védő vaddisznók támadtak sétálókra Tata és Tatabánya környékén. Mostanában ez bárhol előfordulhat.

Tata és Tatabánya környékén figyelték meg a Kemma.hu írása szerint, de mostanság bárhol előfordulhat, hogy kirándulók, kutyasétáltatók bárhol olyan, agresszív vaddisznóba botolnak, amely úgy érzi, kicsinyei veszélyben vannak.

Tatán a Deritő-tó körüli kutyasétáltatók számoltak be arról, hogy a bozótból egyszer csak előtörtetett egy malacait védő vaddisznó. Tatabányáról is érkezett hasonló beszámoló, ott Jakabházy Miklós vadász és természetfotós adott számot arról, hogy a kutya miatt egy vaddisznónak veszélyérzete támadt, ez okozott gondot.

De mit lehet ilyenkor tenni?

A tatai esetben a sétáltató megállt, szembefordult a vaddisznóval úgy, hogy legyen valami köztük, erre a vaddisznó elsomfordált.

A tatabányai történet feloldása az volt, hogy a vaddisznó két méterre a vadásztól megállt, majd megfordult és elvonult, érzékelve, hogy nincs megtámadva.

A városhoz szokott vaddisznók félelemérzete az embertől egyébként a szakemberek szerint igencsak lecsökkent.

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

Több száz ukrán hadifogoly megölését vizsgálják a rendvédelmi szervek

A brit kormánypárt súlyos vereséget szenvedett az angliai, walesi és skóciai választásokon

A kormányzó brit Munkáspárt a péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
 

Politikai földindulás Angliában, Keir Starmer elismeri a fájdalmas eredményeket

Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Megalakul az új Országgyűlés, kétharmados Tisza-többséggel - Megválasztják Magyar Pétert miniszterelnöknek

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

BL-ért kaparnak Szoboszlaiék, javítana a Lazio: itt a szombati fociprogram

A Premier League-ben a címvédő Liverpool a válságban lévő Chelsea-t fogadja, de pályán lesz ma az Inter és a Bayern München is.

Starmer faces growing pressure after Labour suffers heavy election losses

More than 20 Labour MPs call on PM to set out a timetable to resign as Reform makes huge gains in England and Labour loses power in Wales.

2026. május 9. 07:00
Erre számíthatnak az autósok és az utasok szombaton Budapesten
2026. május 9. 06:20
Videó a négy kamion ütközéséről: így blokkolták az autópályát
