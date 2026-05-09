Vigyázat, most már a városokba is bemennek a vaddisznók, és megvédik malacaikat, ha úgy érzik

Tata és Tatabánya környékén figyelték meg a Kemma.hu írása szerint, de mostanság bárhol előfordulhat, hogy kirándulók, kutyasétáltatók bárhol olyan, agresszív vaddisznóba botolnak, amely úgy érzi, kicsinyei veszélyben vannak.

Tatán a Deritő-tó körüli kutyasétáltatók számoltak be arról, hogy a bozótból egyszer csak előtörtetett egy malacait védő vaddisznó. Tatabányáról is érkezett hasonló beszámoló, ott Jakabházy Miklós vadász és természetfotós adott számot arról, hogy a kutya miatt egy vaddisznónak veszélyérzete támadt, ez okozott gondot.

De mit lehet ilyenkor tenni?

A tatai esetben a sétáltató megállt, szembefordult a vaddisznóval úgy, hogy legyen valami köztük, erre a vaddisznó elsomfordált.

A tatabányai történet feloldása az volt, hogy a vaddisznó két méterre a vadásztól megállt, majd megfordult és elvonult, érzékelve, hogy nincs megtámadva.

A városhoz szokott vaddisznók félelemérzete az embertől egyébként a szakemberek szerint igencsak lecsökkent.