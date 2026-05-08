Nyaralni készül? Ezekre figyeljen!

A tájékoztatás szerint a GVH-hoz minden évben növekvő számú panasz, illetve fogyasztói jelzés érkezik a légitársaságok és az online szálláshelyszolgáltatási-foglalási platformok gyakorlataival kapcsolatban, a versenyhatóság ezért kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek tevékenységét, különösen a nyaralási szezon ideje alatt.

Felidézték, hogy 2024-ben a Booking.com több mint 382 millió forintos bírságot kapott, mert nem teljesítette maradéktalanul a korábban előírt kötelezettségeit, és továbbra is alkalmazott a fogyasztók döntéseit befolyásoló, sürgető jellegű kommunikációs elemeket.

A Wizz Air esetében a GVH feltárta, hogy a légitársaság lényeges információt hallgatott el az online utasfelvétellel kapcsolatban, amely többletköltségeket okozott az utasoknak; az eljárás eredményeként több ezer fogyasztó pénzben is lehívható kompenzációját vállalta a cég. A versenyhatóság jelenleg is vizsgálatot folytat az Airbnb-vel, valamint a Ryanairrel szemben.

A nemzeti versenyhatóság javasolja, hogy a nyaralások megtervezése és lefoglalása során a fogyasztók tájékozódjanak az egyes ajánlatok és csomagok pontos tartalmáról, az egyes tartalmi elemek esetleges külön megvásárlásának lehetőségéről, és a lehetséges extra költségekről is. Repülőjegyek foglalása esetén érdemes ellenőrizni a poggyászfelvitel feltételeit és az ajánlatban foglalt reptéri szolgáltatásokat is.

Online szállásfoglalás során előnyös lehet átolvasni a korábbi vendégek értékeléseit, valamint tájékozódni a szálláshely felszereltségéről, a lemondás feltételeiről és költségeiről, valamint a rendelkezésre álló fizetési módokról. Autóbérlés esetén érdemes tüzetesen átnézni a járművet átvétel előtt, és rögzíttetni az átvételi jegyzőkönyvben a szépség-, valamint az érdemi hibákat.

A nyaralás során nemcsak a foglaláskor, hanem a fizetésnél is felmerülhetnek rejtett költségek. Ilyen például a dinamikus valutaváltás, ami lehetővé teszi, hogy a fogyasztók külföldön saját pénznemükben fizessenek. Bár ez kényelmes megoldásnak tűnhet, az alkalmazott árfolyam gyakran kedvezőtlenebb, így a tranzakció végösszege magasabb lehet - figyelmeztet a GVH.

A versenyhivatal az elmúlt években tájékoztató füzetekkel is igyekszik felhívni a fogyasztók figyelmét az egyes kockázatokra.

A tudatos fogyasztói döntések nemcsak az egyéni veszteségek elkerülését segítik, hanem hozzájárulnak a tisztességes piaci verseny fenntartásához is – hangsúlyozta közleményében a GVH.