2026. május 8. péntek Mihály
Mosolygós nő napozik a medence szélén.
Nyitókép: Getty Images/Motortion

Nyaralni készül? Ezekre figyeljen!

Infostart / MTI

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt időszakban több jelentős ügyben is fellépett az utazási és online szállásfoglalási piacon észlelt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, és tapasztalatai alapján gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a nyaralás előtt álló fogyasztókat – közölte a versenyhatóság.

A tájékoztatás szerint a GVH-hoz minden évben növekvő számú panasz, illetve fogyasztói jelzés érkezik a légitársaságok és az online szálláshelyszolgáltatási-foglalási platformok gyakorlataival kapcsolatban, a versenyhatóság ezért kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek tevékenységét, különösen a nyaralási szezon ideje alatt.

Felidézték, hogy 2024-ben a Booking.com több mint 382 millió forintos bírságot kapott, mert nem teljesítette maradéktalanul a korábban előírt kötelezettségeit, és továbbra is alkalmazott a fogyasztók döntéseit befolyásoló, sürgető jellegű kommunikációs elemeket.

A Wizz Air esetében a GVH feltárta, hogy a légitársaság lényeges információt hallgatott el az online utasfelvétellel kapcsolatban, amely többletköltségeket okozott az utasoknak; az eljárás eredményeként több ezer fogyasztó pénzben is lehívható kompenzációját vállalta a cég. A versenyhatóság jelenleg is vizsgálatot folytat az Airbnb-vel, valamint a Ryanairrel szemben.

A nemzeti versenyhatóság javasolja, hogy a nyaralások megtervezése és lefoglalása során a fogyasztók tájékozódjanak az egyes ajánlatok és csomagok pontos tartalmáról, az egyes tartalmi elemek esetleges külön megvásárlásának lehetőségéről, és a lehetséges extra költségekről is. Repülőjegyek foglalása esetén érdemes ellenőrizni a poggyászfelvitel feltételeit és az ajánlatban foglalt reptéri szolgáltatásokat is.

Online szállásfoglalás során előnyös lehet átolvasni a korábbi vendégek értékeléseit, valamint tájékozódni a szálláshely felszereltségéről, a lemondás feltételeiről és költségeiről, valamint a rendelkezésre álló fizetési módokról. Autóbérlés esetén érdemes tüzetesen átnézni a járművet átvétel előtt, és rögzíttetni az átvételi jegyzőkönyvben a szépség-, valamint az érdemi hibákat.

A nyaralás során nemcsak a foglaláskor, hanem a fizetésnél is felmerülhetnek rejtett költségek. Ilyen például a dinamikus valutaváltás, ami lehetővé teszi, hogy a fogyasztók külföldön saját pénznemükben fizessenek. Bár ez kényelmes megoldásnak tűnhet, az alkalmazott árfolyam gyakran kedvezőtlenebb, így a tranzakció végösszege magasabb lehet - figyelmeztet a GVH.

A versenyhivatal az elmúlt években tájékoztató füzetekkel is igyekszik felhívni a fogyasztók figyelmét az egyes kockázatokra.

A tudatos fogyasztói döntések nemcsak az egyéni veszteségek elkerülését segítik, hanem hozzájárulnak a tisztességes piaci verseny fenntartásához is – hangsúlyozta közleményében a GVH.

Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön?
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök?
A békét is túlélheti az iráni rezsim?
 
Több soron is nagyon komoly meglepetést okozott a Mol

A Mol 2026 első negyedévében jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat: a csoportszintű tisztított EBITDA 626 millió dollár lett, 10 százalékkal elmaradva a várt 695 milliótól. Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázáraknak köszönhetően az Upstream szegmens hatalmasat gurított, ám eközben a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk. A menedzsment egyelőre tartja az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.

Kiderült, hova teszik a pénzüket a magyarok: rengetegen hagynak ki így egy hatalmas megtakarítási lehetőséget

A közhiedelemmel szemben a magyarok többsége nem tartja lustának vagy pénzügyileg felelőtlennek a mai fiatalokat.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

