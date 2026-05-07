Stroke-orvosi Oscart nyert Óváry Csaba doktor

Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója nyerte el a stroke-ellátás nemzetközi Spirit of Excellence díját idén – közölte az intézmény csütörtökön.

Nagyné Szigeti Dóra, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kommunikációs és betegdokumentációs osztályvezetőjének tájékoztatása szerint a nemzetközi Angels Initiative által alapított Spirit of Excellence díjjal olyan vezetők és egészségügyi szakemberek munkáját ismerik el, akik saját intézményükön túl régiós és országos szinten is aktívan hozzájárulnak a betegellátás minőségének fejlesztéséhez.

A méltatás szerint Óváry Csaba kiemelkedő szerepet vállalt a Bács-Kiskun vármegyei stroke-ellátás regionális szemléletű fejlesztésében. Nevéhez kötődik Magyarország első Regionális Steering Committee ülésének megszervezése, emellett aktív támogatója a FAST Heroes edukációs programnak, valamint az Angels Kezdeményezés és a térségi ellátórendszer közötti együttműködésnek.

Az elismerést – amelyet Óváry Csaba első magyar orvosként vehetett át – az European Stroke Organisation ESOC 2026 kongresszusán adták át a hollandiai Maastrichtban. Az eseményen a 16 jelölt közül öten kapták meg a díjat.

Az Angels Kezdeményezés több mint 160 országban támogatja a stroke-ellátás fejlesztését.

Néhány hete kiemelkedő nemzetközi elismerésben részesült Bács-Kiskun vármegye is: az Angels Kezdeményezés „Angyal Régió” címmel jutalmazta a térség összehangolt, magas színvonalú stroke-ellátási rendszerét.

Óváry Csaba 1994-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben kezdte pályafutását. 2001-ben Japánban, a Noken Akita Research Institute for Brain and Blood Vessels kutatójaként dolgozott, munkájáért 2002-ben az Európai Stroke Társaság genfi kongresszusán fiatal kutatóként díjat nyert, és Helsinkiben folytathatta kutatásait.

A neurológia és a stroke területén végzett munkája révén 2020-tól az Egészségügyi Szakmai Kollégium Neurológiai Tagozatának elnöke, 2021-től pedig a Magyar Stroke Társaság alelnöke.

Óváry Csaba neurológus, stroke-szakember és egészségügyi menedzser 2025 eleje óta vezeti főigazgatóként a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat.