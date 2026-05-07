Eltávolítják a festéket az Állami Számvevőszék (ÁSZ) fővárosi, Apáczai Csere János utcai központjának épületéről 2018. január 17-én. Az ÁSZ székházát a Közös Ország Mozgalom aktivistái a nap folyamán narancssárga festékkel festették le. Az első becslések szerint a műemléki védettségű épületben több százezer forintos kár keletkezett.
MNB-ügy: eredményes házkutatás történt az ÁSZ-nál

A Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön „eljárási cselekményeket végeztek”.

Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az Állami Számvevőszék (ÁSZ) épületében a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő eljárással összefüggésben csütörtökön – írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) megerősítette.

A portál megkeresésére az ügyészség az MTI összefoglalója szerint közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön „eljárási cselekményeket végeztek”.

Hozzátették:

„az Állami Számvevőszéknél történő kutatás és lefoglalás az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadása céljából történt”.

Ugyanakkor tisztázták azt is, hogy nem merült fel adat a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélyére, mindössze arról van szó, hogy „a büntetőeljárási törvény az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadására kizárólag ezt a jogintézményt ismeri”.

Ahogy a 24.hu is emlékeztet, tavaly éppen az ÁSZ feljelentése alapján rendeltek el nyomozást a Matolcsy György vezette MNB alapítványainak – elsősorban a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány – gazdálkodásával kapcsolatban.

Korrigáltak az amerikai tőzsdék, megint az olaj a ludas

Az amerikai kereskedésben érkezett a feketeleves, a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés teljes átvételére készül Irán. Valamint egy kiszivárgott belsős CIA-jelentés szerint az eddig számoltnál tovább bírhatja Teherán a gazdasági blokádot. A hírekre kilőtt az olaj ára, és lefordultak az amerikai tőzsdék. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Kiderült, hova teszik a pénzüket a magyarok: rengetegen hagynak ki így egy hatalmas megtakarítási lehetőséget

Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

