MNB-ügy: eredményes házkutatás történt az ÁSZ-nál

Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az Állami Számvevőszék (ÁSZ) épületében a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő eljárással összefüggésben csütörtökön – írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) megerősítette.

A portál megkeresésére az ügyészség az MTI összefoglalója szerint közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön „eljárási cselekményeket végeztek”.

Hozzátették:

„az Állami Számvevőszéknél történő kutatás és lefoglalás az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadása céljából történt”.

Ugyanakkor tisztázták azt is, hogy nem merült fel adat a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélyére, mindössze arról van szó, hogy „a büntetőeljárási törvény az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadására kizárólag ezt a jogintézményt ismeri”.

Ahogy a 24.hu is emlékeztet, tavaly éppen az ÁSZ feljelentése alapján rendeltek el nyomozást a Matolcsy György vezette MNB alapítványainak – elsősorban a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány – gazdálkodásával kapcsolatban.