Lázár János érvénytelenítette a Pázmány Campus közbeszerzési eljárását

Érvénytelenítette a józsefvárosi Pázmány Campus kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást az Építési és a Közlekedési Minisztérium – írja Pikó András józsefvárosi polgármester Facebook-bejegyzése alapján a Portfolio.

A döntés oka, hogy a projekt építési engedélyét bíróságon megtámadták, a bíróság pedig felfüggesztette azt, így jelenleg semmilyen munka nem végezhető a területen. Mint írják, a per kimenetele és időtartama egyelőre megjósolhatatlan, emiatt az ajánlatkérőként eljáró minisztérium képtelenné vált a kivitelezési szerződés megkötésére és annak teljesítésére.

Pikó András azt írta, ezzel egy öt és fél éves folyamat ért véget, ami teljes mértékben figyelmen kívül hagyta az ott élők akaratát és érdekeit. Kiemelte, hogy a helyi közösség kitartó küzdelme nélkül már elindult volna a visszafordíthatatlan építkezés, a jelenlegi helyzetben viszont tiszta lappal kezdődhetnek meg a campus jövőjét érintő egyeztetések.

Azonban más miatt is vitatott volt a beruházást megelőző közbeszerzés: a minisztérium korábban érvénytelenítette az egyik ajánlattevő, a Kész Építő ajánlatát, és április végén a több mint 110 milliárd forintos közbeszerzést a West Hungária Bau, a Bayer Construct és a Laterex alkotta konzorcium nyerte meg.

A kormány még 2020-ban határozott úgy, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a józsefvárosi Palotanegyedbe költözik, az intézmény pedig ehhez ingyen megkapta a Magyar Rádió egykori épületegyüttesét. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított projekt a régi épületek nagy részének elbontásával járt, ami komoly ellenállást váltott ki a lakosság körében. Az állam azonban a panaszok ellenére sem engedett érdemi beleszólást a tervekbe. A munkálatokat a tiltakozások sé tüntetések ellenére is megkezdték.