ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.06
usd:
302.47
bux:
135653.77
2026. május 7. csütörtök Gizella
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lázár János építési és közlekedési miniszter a Közlekedési infó címmel tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a minisztériumban 2025. május 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Lázár János érvénytelenítette a Pázmány Campus közbeszerzési eljárását

Infostart

Az egyetem Józsefvárosba tervezett campusának terveit hevesen ellenezte mind az önkormányzat, mind a lakosság. Bíróságon támadták meg az engedélyt, ami helyt adott, és visszavonta azt.

Érvénytelenítette a józsefvárosi Pázmány Campus kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást az Építési és a Közlekedési Minisztérium – írja Pikó András józsefvárosi polgármester Facebook-bejegyzése alapján a Portfolio.

A döntés oka, hogy a projekt építési engedélyét bíróságon megtámadták, a bíróság pedig felfüggesztette azt, így jelenleg semmilyen munka nem végezhető a területen. Mint írják, a per kimenetele és időtartama egyelőre megjósolhatatlan, emiatt az ajánlatkérőként eljáró minisztérium képtelenné vált a kivitelezési szerződés megkötésére és annak teljesítésére.

Pikó András azt írta, ezzel egy öt és fél éves folyamat ért véget, ami teljes mértékben figyelmen kívül hagyta az ott élők akaratát és érdekeit. Kiemelte, hogy a helyi közösség kitartó küzdelme nélkül már elindult volna a visszafordíthatatlan építkezés, a jelenlegi helyzetben viszont tiszta lappal kezdődhetnek meg a campus jövőjét érintő egyeztetések.

Azonban más miatt is vitatott volt a beruházást megelőző közbeszerzés: a minisztérium korábban érvénytelenítette az egyik ajánlattevő, a Kész Építő ajánlatát, és április végén a több mint 110 milliárd forintos közbeszerzést a West Hungária Bau, a Bayer Construct és a Laterex alkotta konzorcium nyerte meg.

A kormány még 2020-ban határozott úgy, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a józsefvárosi Palotanegyedbe költözik, az intézmény pedig ehhez ingyen megkapta a Magyar Rádió egykori épületegyüttesét. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított projekt a régi épületek nagy részének elbontásával járt, ami komoly ellenállást váltott ki a lakosság körében. Az állam azonban a panaszok ellenére sem engedett érdemi beleszólást a tervekbe. A munkálatokat a tiltakozások sé tüntetések ellenére is megkezdték.

Kezdőlap    Belföld    Lázár János érvénytelenítette a Pázmány Campus közbeszerzési eljárását

lázár jános

józsefváros

érvénytelenítés

pázmány péter katolikus egyetem

pikó andrás

építési és közlekedési minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A csúcsokat döntő forint jobb a régiós devizáknál – de meddig tarthat az erősödés?

A csúcsokat döntő forint jobb a régiós devizáknál – de meddig tarthat az erősödés?

Tovább dönti a csúcsokat a forint, a csütörtök reggeli piacnyitásra a hazai fizetőeszköz az euróval szemben négyéves csúcsra erősödött, miközben a dollár a devizapiacokon tovább gyengült – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, aki arról is beszélt, hogy meddig tarthat a hegymenet, és miért jobb jelenleg a forint a régiós devizáknál.
VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eldőlt az első dominó Európában, kamatot emelt a leggazdagabb ország jegybankja

Eldőlt az első dominó Európában, kamatot emelt a leggazdagabb ország jegybankja

Csütörtökön váratlanul 25 bázisponttal 4,25 százalékra emelte irányadó kamatát a norvég jegybank, meglepve a piaci elemzők többségét, akik változatlan kamatszintre számítottak. Az erős bérnövekedés és a magas energiaárak által táplált inflációs nyomás indokolta a lépést: a maginfláció márciusban 3,0 százalékon állt, jóval a 2 százalékos jegybanki cél felett. A Norges Bank ezzel irányt váltott, miután tavaly még kétszer kamatot vágott, és további lazítást jelzett előre 2026-ra. A döntés nyomán a norvég korona erősödött az euróval szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális videó a Velencei-tóról: lassan eltűnik a víz, ez már valódi tragédia

Brutális videó a Velencei-tóról: lassan eltűnik a víz, ez már valódi tragédia

A felvételek újra ráirányították a figyelmet arra, hogy a tó vízszintje kritikus közelébe került a nyári szezon előtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 7. 12:54
Kamionok ütköztek az M1-es autópályán, hatalmas a torlódás
2026. május 7. 11:18
Gond a magyar–ukrán határon
×
×