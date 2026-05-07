Húsba vágó kérdések a Ludovika Fesztiválon

Infostart / InfoRádió

Szabadegyetemi előadásokkal, a rendészeti szervek és a honvédség interaktív bemutatóival, ingyenes koncertekkel, kertmozival és családi programokkal várják az érdeklődőket az idei Ludovika Fesztiválra. A rendezvénysorozatnak május 7-e és 9-e között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa ad otthont.

16. alkalommal veheti majd birtokba a fesztiválközönség az Orczy parkot. A Ludovika Fesztivál három hívószava ezúttal a tudomány, a közösség és a kultúra – mondta az InfoRádióban Szabó Anett, az NKE sajtófőnöke.

A rendezvénysorozat május 7-én és 8-án a bevált szokás szerint szabadegyetemi programmal kezdődik, melynek során elsősorban a kiberbiztonság, illetve a geopolitikai témák hazai és világpolitikai nemzetközi vetületei kerülnek majd fókuszba. Például a Csillagok között című előadásra Kapu Tibor, illetve Cserényi Gyula kutatóűrhajósokat is várják, ők avatják be közösséget a magyar űrprogram legfrissebb részleteibe. Kiemelte még Szabó Anett a fenntarthatóságot, illetve a létfontosságú infrastruktúrák védelmének kérdését, vagy például a víztudományi kar által szervezett, a biztonságos vízközmű-szolgáltatásról szóló kerekasztal-beszélgetést.

A programokban a fesztivál nemzetközi jellege is megmutatkozik.

„Ide várjuk például az egyik legfontosabb külföldi előadónkat, Hszufeng Zut, a pekingi Csinghua Egyetem professzorát, aki a digitális kormányzás jövőjéről beszél majd, míg például az államvezetés művészetét egy Dubajból érkező geopolitikai szakértő, kutató, Mohammed Ibrahim Al Dhaheri hozza majd közel az emberekhez. Olyan témákat igyekeztünk választani, amelyek egyrészt a geopolitikai helyzet okán húsba vágó kérdésnek számítanak, másrészt pedig akár a kiberbiztonságról, akár a digitális kormányzásról beszélünk, a jövőnket határozzák meg” – fogalmazott az NKE sajtófőnöke.

A szabadegyetemi előadások mellett ezúttal sem maradhatnak el a rendészeti és a honvédségi bemutatók, de lesz kertmozi is. A szombat pedig a családi programok napja – további részletek itt.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.

Váratlan fordulat Magyar Péter kormányában: visszalépett az igazságügyi miniszterjelölt

Bejelentés - lemondok a miniszteri jelöltségről - jelentette be közösségi média oldalán Melléthei-Barna Márton. Magyar Péter azonnal reagált a közlésre, azt írta: köszöni a jelölt elkötelezettségét a hazája, a rendszerváltás és a TISZA közössége iránt. Egyúttal azt is jelezte a leendő miniszterelnök, hogy már pénteken bejelenti az új jelöltjét a pozícióra.

A Hatoslottó nyerőszámai a 19. héten, csütörtökön

265 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón, miután vasárnap nem volt telitalálat. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt a csütörtöki sorsoláson?

Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

Ther World Health Organization says it is not in the same situation as with Covid-19 because hantavirus spreads differently.

