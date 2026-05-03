Furcsa harcsát fogtak ki a Tisza-tóból – szakértő válaszolt a fotó alapján

Furcsa betegséggel küzdő halat fogtak ki a Tisza-tóból. Mint a Magyar Haltani Társaság a Facebookon közölte, egy, a Tisza-tóból kifogott harcsáról kaptak felvételt. A beküldő azt tudakolta, milyen bőrbetegséggel küzdhet a képen szereplő hal.

Válaszában a szervezet azt írta, ezeket a kóros elváltozásokat feltehetően a harcsára specifikus papilloma- és herpeszvírusok okozzák. Emellett az is lehetséges, hogy egysejtű parazitagombák (Microsporidium) állnak a jelenség hátterében.

Mint írták, ezek egyike sem veszélyes az emberre, más harcsákat viszont megfertőznek. Ilyen esetekben egy kis kaparék vagy egy kis fertőzött szövetdarab kivágása és alkoholban vagy lefagyasztva történő megőrzése nagy segítség lehet a diagnózis felállításában és a tudományos ismeretek gyarapításában egyaránt – olvasható a bejegyzésben.

(A nyitókép illusztráció.)