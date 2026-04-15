Tűz ütött ki a BYD egyik kínai gyárában – videó

Tűz ütött ki kedden a BYD sencseni üzemében, azon belül egy selejtezett és tesztjárművek tárolására használt parkolóépületben. A lángokat sikeresen eloltották, személyi sérülés nem történt – írja a BYD közleménye alapján a hvg.hu.

A riasztást követően több tűzoltóegység is a helyszínre érkezett. A közösségi oldalakon és a videómegosztókon terjedő felvételeken az látszik, hogy sűrű, magasba emelkedő füstoszlop volt az ipari terület felett.

A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.

A vállalat az esetet követően közölte: az érintett létesítmény nem a fő gyártócsarnokok része, hanem olyan járművek tárolására szolgál, amelyek tesztelés alatt állnak vagy már leselejtezettek. A BYD tájékoztatása szerint a gyártósorok és az összeszerelő üzemek nem sérültek meg, és a termelés is zavartalan.