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Nyitókép: Unsplash.com

Nagy a baj Szentesnél a súlyos baleset után

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Teljes útlezárás mellett helyszínelnek a hatóságok a 451-es főúton Szentes térségében, ahol vasárnap délután egy motorkerékpár és egy személygépkocsi ütközött össze egymással – közölte a Katasztrófavédelem.

A tájékoztatás szerint a karambol a főút 41-es és 45-ös kilométerszelvénye között történt. A balesethez a szentesi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik azonnal megkezdték a műszaki mentési munkálatokat, valamint a járművek áramtalanítását.

Az ütközés erejét és az eset súlyosságát jelzi, hogy a helyszínre a földi mentőegységek mellett egy mentőhelikopter is érkezett. A sérültek pontos számáról és állapotáról a hatóságok egyelőre nem közöltek részletesebb információt.

A rendőrségi helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik – írja az Útinform.

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