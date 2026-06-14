Nagy a baj Szentesnél a súlyos baleset után

A tájékoztatás szerint a karambol a főút 41-es és 45-ös kilométerszelvénye között történt. A balesethez a szentesi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik azonnal megkezdték a műszaki mentési munkálatokat, valamint a járművek áramtalanítását.

Az ütközés erejét és az eset súlyosságát jelzi, hogy a helyszínre a földi mentőegységek mellett egy mentőhelikopter is érkezett. A sérültek pontos számáról és állapotáról a hatóságok egyelőre nem közöltek részletesebb információt.

A rendőrségi helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik – írja az Útinform.