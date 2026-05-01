Személyhajósok Szövetsége: a budapesti hajózás bakancslistás turistaprogram, ezért gyors lépésekre van szükség

Látványos felvonulással hívták fel a figyelmet április 26-án a személyhajózás fontosságára az ágazat fontosabb szereplői. Figler Zoltán, a Személyhajósok Szövetségének főtitkára az InfoRádióban elmondta, a személyhajózás kiemelt szereplője a turisztikai szektornak. Kiemelte: 8,1 millió turista érkezett Budapestre 2025-ben, becslésük szerint ebből 4 millió, tehát a látogatók közel fele hajózott is a Dunán. Vagyis Budapest látványa – különösen az esti, kivilágított Budapesté – „bakancslistás” turisztikai szolgáltatás.

Figler Zoltán kitért az ágazat jövőjére és a legfontosabb szakmai kérdésekre is. Leszögezte: külön kell választani a hajózást és a kikötőket, bár a kettő egymás nélkül nem működik, hiszen a parthasználati engedéllyel rendelkező személyhajózási cégeknek valahol fel kell vennie az utasokat. Csakhogy ezek az engedélyek egységesen le fognak járni, és nagyon kevés az idő rá, hogy a szövetség több fórumon is egyeztesse, keresztülvigye az új kikötőelosztást, funkciókat. Kijelentette: „gyorsan kellene lépni ahhoz, hogy mind a lakosság, mind a főváros, mind pedig a hajózási cégek és a turisták szempontjából is megnyugtató és hosszú távon is végigvihető terveket lehessen elindítani 2027. január elsején.”

Felülvizsgálatra szorul a szabályozás Figler Zoltán korábban ismertetett álláspontja szerint a 2024-ben a főváros által elfogadott Duna-parti Építési Szabályzat az összes budapesti hajós vállalkozást ellehetetleníti, a jelenlegi működésnél nagyobb zaj‐ és légszennyezéssel jár és komoly közlekedésbiztonsági aggályokat vet fel. A Személyhajósok Szövetségénél úgy vélik, hogy az újonnan meghatározott kikötőhelyek csak az íróasztalon látszanak működőképesnek, valójában vagy nagyon nehezen elérhetőek, vagy hiányzik a szükséges infrastruktúra kiépítés lehetősége, illetőleg védett, vagy különböző okokból tiltott mederszakaszra lettek kijelölve. Mint ismert, a 2024. áprilisában a Fővárosi Közgyűlés a budapesti kikötők használatának gyökeres átalakításáról döntött. Az új szabályozás a 32 kilométer hosszúságú fővárosi Duna‐szakasz egyes részein jelentősen csökkentette a kikötők számát, és olyanok használatát jelölte ki, amelyek Figler Zoltán szerint nem alkalmasak erre a célra. Egyeztetés kezdődött, melynek nyomán 2026. végéig egy átmeneti időszakot határoztak meg, ez idő alatt felmentést kaptak a személyhajósok a felülvizsgálat alatt álló szabályok alól.

A főtitkár beszélt arról is, hogy a Személyhajósok Szövetsége a városfejlesztési osztállyal és a Visit Budapesttel is kapcsolatban áll: előbbi esetén Erő Zoltán főépítész vezet egy fórumot, ahol a különböző paramétereket lehet egyeztetni (például a víz és a part viszonyát, eszközöket, színeket, funkciókat, stb.). Figler Zoltán mindezt úgy jellemezte, hogy ezek a rövid távon, egyszerűen megoldható kérdések.

A hosszabb távú tervezésben a Visit Budapesttel folyik az egyeztetés a turisztikai stratégiákról, ebben a szövetség és a főváros részéről is részt vesznek szakemberek – magyarázta. Figler Tamás kijelentette: a Személyhajósok Szövetsége reméli, hogy ezeken a fórumokon sikerül nyárig eljutni oda, hogy mindenki számára megnyugtató válaszok szülessenek, és hosszabb távon is tudjanak tervezni a hajózási cégek.

A főtitkár hozzátette, a szakma elkötelezett a rendezett, egységesebb és modern budapesti Duna-part mellett, és kész támogatni a parti és vízoldali fejlesztéseket.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.