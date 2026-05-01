2026. május 1. péntek
Személyszállító turistahajók a Dunán, Budapesten.
Nyitókép: Unsplash

Személyhajósok Szövetsége: a budapesti hajózás bakancslistás turistaprogram, ezért gyors lépésekre van szükség

Infostart / InfoRádió

A személyhajózási ágazat szereplői elkötelezettek a rendezettebb, egységesebb és modern budapesti Duna-part mellett, és készek támogatni a parti és a vízoldali fejlesztéseket – ennek részleteiről a Személyhajósok Szövetségének főtitkára beszélt az InfoRádióban.

Látványos felvonulással hívták fel a figyelmet április 26-án a személyhajózás fontosságára az ágazat fontosabb szereplői. Figler Zoltán, a Személyhajósok Szövetségének főtitkára az InfoRádióban elmondta, a személyhajózás kiemelt szereplője a turisztikai szektornak. Kiemelte: 8,1 millió turista érkezett Budapestre 2025-ben, becslésük szerint ebből 4 millió, tehát a látogatók közel fele hajózott is a Dunán. Vagyis Budapest látványa – különösen az esti, kivilágított Budapesté – „bakancslistás” turisztikai szolgáltatás.

Figler Zoltán kitért az ágazat jövőjére és a legfontosabb szakmai kérdésekre is. Leszögezte: külön kell választani a hajózást és a kikötőket, bár a kettő egymás nélkül nem működik, hiszen a parthasználati engedéllyel rendelkező személyhajózási cégeknek valahol fel kell vennie az utasokat. Csakhogy ezek az engedélyek egységesen le fognak járni, és nagyon kevés az idő rá, hogy a szövetség több fórumon is egyeztesse, keresztülvigye az új kikötőelosztást, funkciókat. Kijelentette: „gyorsan kellene lépni ahhoz, hogy mind a lakosság, mind a főváros, mind pedig a hajózási cégek és a turisták szempontjából is megnyugtató és hosszú távon is végigvihető terveket lehessen elindítani 2027. január elsején.”

A főtitkár beszélt arról is, hogy a Személyhajósok Szövetsége a városfejlesztési osztállyal és a Visit Budapesttel is kapcsolatban áll: előbbi esetén Erő Zoltán főépítész vezet egy fórumot, ahol a különböző paramétereket lehet egyeztetni (például a víz és a part viszonyát, eszközöket, színeket, funkciókat, stb.). Figler Zoltán mindezt úgy jellemezte, hogy ezek a rövid távon, egyszerűen megoldható kérdések.

A hosszabb távú tervezésben a Visit Budapesttel folyik az egyeztetés a turisztikai stratégiákról, ebben a szövetség és a főváros részéről is részt vesznek szakemberek – magyarázta. Figler Tamás kijelentette: a Személyhajósok Szövetsége reméli, hogy ezeken a fórumokon sikerül nyárig eljutni oda, hogy mindenki számára megnyugtató válaszok szülessenek, és hosszabb távon is tudjanak tervezni a hajózási cégek.

A főtitkár hozzátette, a szakma elkötelezett a rendezett, egységesebb és modern budapesti Duna-part mellett, és kész támogatni a parti és vízoldali fejlesztéseket.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.

Kezdőlap    Belföld    Személyhajósok Szövetsége: a budapesti hajózás bakancslistás turistaprogram, ezért gyors lépésekre van szükség

Han Solo a tőzsdén – a döntések, amelyeket csak utólag nevezünk nagyszerűnek

Han Solo a tőzsdén – a döntések, amelyeket csak utólag nevezünk nagyszerűnek
Miért tűnik úgy, hogy a legnagyobb üzleti sikerek mögött mindig egyetlen bátor döntés áll? A válasz egyszerű: mert így meséljük el őket. A Han Solo-effektus megmutatja, hogyan alakítjuk át a komplex gazdasági folyamatokat hőstörténetekké, ám azt is, hogy miért vezet ez gyakran félreértésekhez. A valóságban ugyanis a siker ritkán köthető egyetlen emberhez.
Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

A Facebookon üzent a Tisza Párt országos listáján megválasztott országgyűlési képviselő, az Egészségügyi Minisztérium élére kijelölt politikus.
 

Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

Összeállt Magyarország új kormánya - Magyar Péter döntött az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter személyéről, ezzel véglegessé vált, kik fogják vezetni az országot a Tisza-kormány tagjaiként. Közben a Fidesz-KDNP környékéről folyamatosan jönnek a hírek radikális átalakulásokról - leginkább arról, hogy eddigi vezető politikusok és tisztviselők mondanak le mandátumukról vagy különféle igazgatósági pozíciókról.

Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést

Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést

Az Európai Bizottság egy külön jelentésben javasolta a bolgár hatóságoknak a szigorú árellenőrzés folytatását.

Trump says he will hike tariffs on EU cars to 25%

Trump says he will hike tariffs on EU cars to 25%

The current level of tariffs charged on goods entering the US from the EU is 15%, under a deal negotiated last July.

