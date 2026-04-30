2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
A kormány felújítja a Gubacsi híd vasúti részét és valamennyi HÉV-vonalat, amelyekre 54 új szerelvényt is beszerez. Ezt a keddi, csepeli Lázárinfón jelentette be az építési és közlekedési miniszter.
Nyitókép: Lázár János/Facebook

Miért egy év? – Lázár János a jövőjéről ír

Infostart

A több tárca élén is megfordult alföldi politikus az átmenet feladatainak tengerén vállal munkát, egy év után látszik majd az eredmény. Eredetileg vissza akarta adni megszerzett mandátumát.

Bejegyzésben indokolta meg Lázár János, miért csak egy évre vállalta a parlamenti képviselőséget az új ciklusban. Mint a facebookos írásból kiderül, „nagy vereséget szenvedtünk. Világosan látjuk az okait, de azok pontos megértése, kezelése nagy munka lesz, ahogyan a Fidesz megújítása is”.

Lázár szerint egy ilyen vereség után a vezetésnek két felelőssége van:

  • távozni és
  • maradni.

„Távozni a pozíciókból és maradni az újjáépítéshez, egyben tartani és megerősíteni azt a politikai közösséget, amelyet legalább 2 millió magyar ember bizalma kötelez. Ezt a két, látszólag ellentétes felelősséget igyekszünk összehangolni ezekben a napokban, például a képviselőcsoport összeállításával is. A párt informális és formális vezetőinek egy része távozott a politikából, egy része viszont hátramarad elvégezni ezt a munkát. Közéjük tartozom én is” – írta.

Állítja, ő is vissza akarta adni megszerzett mandátumát, de a közössége annak felvételére kérte, hogy vegyen részt az újjáépítésben.

Dolgának érzi, hogy a politikai és szervezeti megújulás feltételeit megteremtsék, szerinte egy év múlva lehet megítélni, milyen munkát végeztek és azt is, hogy mennyit sikerült neki személyesen elvégeznie a rábízott feladatokból

„Ezért vállaltam szigorúan csupán 1 évre a képviselőséget. Újra a leghátsó sorba fogok ülni. Befele fogok dolgozni, nem kifele, a közösségnek fogok politizálni, nem a közönségnek” – üzente.

Lázár János több minisztérium élén dolgozott az elmúlt 16 évben, a kancellárián is, legutóbb pedig az építésügy és a közlekedési terület élén állt.

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Új, határon túli magyar párt? – A Tisza Párt leendő minisztere bejelentést tett

Fontos fejlesztési projektekről is egyeztetett Magyar Péter Brüsszelben

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

VIDEÓ
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Újra eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, miközben ma számos fontos konjunktúraadat érkezik az euróövezetből és az USA-ból. A forint árfolyama 367 közelébe gyengült az euróval és 314 fölé a dollárral szemben. A mai nap a piacok elsősorban az iráni hírekre figyelnek majd, a forintot is ez mozgathatja leginkább.

A tavasz első melegebb napjaival együtt újra felmerül a kérdés, mikor nyitnak a budapesti strandok.

Shilome Rand, 34, and Moshe Shine, 76, have been named locally as the victims. A 45-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder.

