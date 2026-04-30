Miért egy év? – Lázár János a jövőjéről ír

Bejegyzésben indokolta meg Lázár János, miért csak egy évre vállalta a parlamenti képviselőséget az új ciklusban. Mint a facebookos írásból kiderül, „nagy vereséget szenvedtünk. Világosan látjuk az okait, de azok pontos megértése, kezelése nagy munka lesz, ahogyan a Fidesz megújítása is”.

Lázár szerint egy ilyen vereség után a vezetésnek két felelőssége van:

távozni és

maradni.

„Távozni a pozíciókból és maradni az újjáépítéshez, egyben tartani és megerősíteni azt a politikai közösséget, amelyet legalább 2 millió magyar ember bizalma kötelez. Ezt a két, látszólag ellentétes felelősséget igyekszünk összehangolni ezekben a napokban, például a képviselőcsoport összeállításával is. A párt informális és formális vezetőinek egy része távozott a politikából, egy része viszont hátramarad elvégezni ezt a munkát. Közéjük tartozom én is” – írta.

Állítja, ő is vissza akarta adni megszerzett mandátumát, de a közössége annak felvételére kérte, hogy vegyen részt az újjáépítésben.

Dolgának érzi, hogy a politikai és szervezeti megújulás feltételeit megteremtsék, szerinte egy év múlva lehet megítélni, milyen munkát végeztek és azt is, hogy mennyit sikerült neki személyesen elvégeznie a rábízott feladatokból

„Ezért vállaltam szigorúan csupán 1 évre a képviselőséget. Újra a leghátsó sorba fogok ülni. Befele fogok dolgozni, nem kifele, a közösségnek fogok politizálni, nem a közönségnek” – üzente.

Lázár János több minisztérium élén dolgozott az elmúlt 16 évben, a kancellárián is, legutóbb pedig az építésügy és a közlekedési terület élén állt.