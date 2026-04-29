Elbocsátotta a Magyar Pétert gyalázó jegyzőt Piliscsaba fideszes polgármestere

Piliscsaba Fidesz–KDNP-s polgármestere méltatlanság miatt elbocsátotta az állásából a település jegyzőjét, miután Juhász Andrea a választás estéjén homofób és trágár kifejezésekkel gyalázta Magyar Péter leendő kormányfőt, a voksoláson győztes Tisza Párt elnökét.

A Népszava riportere a választás estéjén szólította meg Piliscsaba jegyzőjét, aki éppen a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényéről indult haza. Azt kérdezte tőle, hogy a kormánypárt mit rontott el. Juhász Andrea először azt válaszolta, hogy nem rontott el semmit, utána azonban trágár kifejezésekkel illette Magyar Pétert, a kétharmados országgyűlési többséget szerző Tisza elnökét. A jegyző homoszexuálisnak tartja a leendő kormányfőt, ami számára szitokszó és bizonyíték az alkalmatlanságra. Mint fogalmazott:

„Az a baj, hogy a kis b**i Magyar Péternek hittek a választók, ennyi. [...] Hát ha egyszer a Radnai Márkot szárazon nem b****a, de a másikat b****a, akkor b**i, nem? Vagy nem b**i? [...] Egy országot ne irányítson egy b**i. Ennyi.”

Juhász Andrea kirohanásának azonnali következménye lett. Piliscsaba egyébként Fidesz–KDNP-s polgármestere, Thumáné Kauzál Melinda a közösségi oldalán ezt írta: „A jegyző asszony vasárnap éjszakai nyilatkozata méltatlan a hivatalra, minden dolgozójára és ránk, városvezetőkre is. Fenntartom a teljes elhatárolódást ettől a viselkedéstől, továbbá jelzem, hogy munkáltatóként és felelős vezetőként a kialakult helyzetben a szükséges jogi lépéseket már hétfőn, amint tudomásomra jutott, megtettem.”

A polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011-es törvényre hivatkozik, amelynek alapján méltatlanná válik az a kormánytisztviselő, aki olyan magatartást tanúsít, akár hivatali munkájával összefüggésben, akár azon kívül, amely alkalmas a betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, illetve a közigazgatásba vetett bizalom súlyos rombolására.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.