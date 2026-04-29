2026. április 29. szerda Péter
elbocsátás leépítés felmondás irodista doboz
Nyitókép: RUNSTUDIO/Getty Images

Elbocsátotta a Magyar Pétert gyalázó jegyzőt Piliscsaba fideszes polgármestere

A jegyző, Juhász Andrea a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényéről hazaindulva osztotta meg véleményét Magyar Péterről.

Piliscsaba Fidesz–KDNP-s polgármestere méltatlanság miatt elbocsátotta az állásából a település jegyzőjét, miután Juhász Andrea a választás estéjén homofób és trágár kifejezésekkel gyalázta Magyar Péter leendő kormányfőt, a voksoláson győztes Tisza Párt elnökét.

A Népszava riportere a választás estéjén szólította meg Piliscsaba jegyzőjét, aki éppen a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényéről indult haza. Azt kérdezte tőle, hogy a kormánypárt mit rontott el. Juhász Andrea először azt válaszolta, hogy nem rontott el semmit, utána azonban trágár kifejezésekkel illette Magyar Pétert, a kétharmados országgyűlési többséget szerző Tisza elnökét. A jegyző homoszexuálisnak tartja a leendő kormányfőt, ami számára szitokszó és bizonyíték az alkalmatlanságra. Mint fogalmazott:

„Az a baj, hogy a kis b**i Magyar Péternek hittek a választók, ennyi. [...] Hát ha egyszer a Radnai Márkot szárazon nem b****a, de a másikat b****a, akkor b**i, nem? Vagy nem b**i? [...] Egy országot ne irányítson egy b**i. Ennyi.”

Juhász Andrea kirohanásának azonnali következménye lett. Piliscsaba egyébként Fidesz–KDNP-s polgármestere, Thumáné Kauzál Melinda a közösségi oldalán ezt írta: „A jegyző asszony vasárnap éjszakai nyilatkozata méltatlan a hivatalra, minden dolgozójára és ránk, városvezetőkre is. Fenntartom a teljes elhatárolódást ettől a viselkedéstől, továbbá jelzem, hogy munkáltatóként és felelős vezetőként a kialakult helyzetben a szükséges jogi lépéseket már hétfőn, amint tudomásomra jutott, megtettem.”

A polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011-es törvényre hivatkozik, amelynek alapján méltatlanná válik az a kormánytisztviselő, aki olyan magatartást tanúsít, akár hivatali munkájával összefüggésben, akár azon kívül, amely alkalmas a betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, illetve a közigazgatásba vetett bizalom súlyos rombolására.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

125 éves múlttal 100 országban van jelen a Richter Gedeon Gyógyszergyár. A vállalat árbevétele 2025-ben elérte a 2,3 milliárd eurót, amelynek 93 százaléka nem Magyarországról származik – mondta a társaság rendes éves közgyűlésén Vizi E. Szilveszter, a Richter igazgatósági elnöke. A vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor pedig bejelentette: idén a tavalyi adózott eredmény után 120 milliárd forint osztalékot fizetnek, de a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványi részvényesek számára.
Ukrán drónegységek mértek csapást orosz helikopterekre a voronyezsi régióban, mintegy 150 kilométerre a frontvonaltól. A támadás során RAM-2 típusú csapásmérő drónokat vetettek be orosz Mi-28-as és Mi-17-es helikopterek ellen.

A hozamok csökkenése lefelé húzhatja a lakáshitelek kamatát, ami új vevőket hozhat vissza az ingatlanpiacra.

The 45-year-old suspect has a history of serious violence and mental health issues, police say. They also say he attempted to stab officers while being arrested.

