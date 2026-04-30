Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere beszédet mond az új MOL Bubi gyűjtőállomás átadóján a Szentlélek téren 2023. március 31-én. Újabb hét gyűjtőállomással bővült a Mol Bubi közbringarendszer hálózata Budapest III. kerületében.
Mozgalmat szervez a háta mögé a DK-ból is kiszállt óbudai polgármester

Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere a választás másnapján jelnetette be, hogy kilépett a DK-ból, most pedig jelezte: mozgalmat indít.

A politikus közleményében azt írta: mozgalmat indít, amelynek az lesz a célja, hogy a kerület érdekében összefogja mind az „évek, évtizedek vagy évszázadok” óta jelen lévő közösségeket, mind pedig azokat, akik új csatlakozóként elkötelezettek lakóhelyük iránt.

A pártok kora lejárt, ahogyan a frakciók kora is, az önkormányzatban csak a lakóhelyük iránt elkötelezett, tisztességes és lelkiismeretes embereknek van helyük, méghozzá pártállástól függetlenül – közölte a polgármester. Kiss László egyúttal bejelentette: a mozgalom majd kezdeményezi, hogy politikai pártok ne indulhassanak önkormányzati választásokon.

Nem hagyják, hogy a III. kerületben magasházak épüljenek, valamint kezdeményezik, hogy a „trafikok szűnjenek meg italmérések lenni”. Támogatják a kerület virágosítását és a környezettudatos városüzemeltetést, védik a csónakházakat, és nem engedik, hogy a Római-partot még jobban beépítsék – írta.

Azt is indítványozzák, hogy az önkormányzat növelje a leginkább rászoruló csoportok direkt támogatását, a kerületi civil közösségek pályázati alapja pedig minden évben legalább tíz százalékkal növekedjen – írta Kiss László a közleményében.

A DK előtt Kiss László az MSZP politikusa volt.

Lejár a banki díjkorlátozás, az OTP már drágít, de kedvezményeket is kioszt

Pénzben úszik majd a FIFA a vébére legvégére: brutális, mekkroa kaszálást jósolnak a szakértők

Golders Green stabbing suspect had been referred to government's counter-extremism programme

