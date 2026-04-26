Balaton: meglepő, de fontos dátumok érkeztek

Bár a strandidőszakra még néhány hetet várni kell, akad olyan balatoni település, ahol korábban megnyílik a strand. A Balaton körül ősz és tavasz között ezek a strandok szabadon látogathatók, de a nyári szolgáltatások – például értékmegőrző, büfé, öltözők és mosdók – nem elérhetők – írja a welovebalaton.hu.

A csopaki önkormányzat nemcsak azt jelentette be, hogy május 1-től már van lehetőség az idei strandszezonra bérletet vásárolni, hanem azt is, hogy május 31-én kinyit a strand.

Gyereknap alkalmából, tehát május 31-én Vonyarcvashegyen is hódolhatunk a strandolásnak, ez a nap egyben a 2026-os strand- és szezonnyitó dátuma is. Ezen a vasárnapon többek között sportprogramok, vetélkedők, légvár és játszóház is várja a gyerekeket.

Az elmúlt években két további balatoni strandfürdő is az elsők között szerepelt, a siófoki Nagystrand és a tihanyi Sajkodi strand ugyanis – időjárás függvényében – már május 15-től nyitva állt.

Balatonalmádi önkormányzata megosztotta, hogy a 2026-os évre szóló strandbérletek május 1-től elérhetők, ezeket személyesen a Wesselényi strand pénztárában van lehetőség megvásárolni. Mint írják, online felület is elérhető lesz, de kabin- és tárolóbérletek csak személyesen válthatók. A bérletvásárlás feltételei a közzétett bejegyzésben elérhetők - olvasható.