Két kellemetlen meglepetést is hoz a keddi időjárás

Újabb hullámokban érkezik fölék észak felől a hűvösebb, hidegebb légtömeg, emiatt a következő napokban az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletekre számíthatunk – a hét közepén sajnos nagyobb területen is számottevő a légköri fagy veszélye – közölte a HungaroMet.

Kedden a változó felhőzetből elsősorban a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. Az északias szél fokozatosan veszít erejéből, holnap már csak északkeleten és nyugaton kísérhetik erős lökések. A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes, derült tájakon fagypont közelébe hűlhet a levegő. A keddi csúcsérték 12 és 17 fok között alakul

Szerdán hajnalban még akár mínusz 5 fok is lehet egyes helyeken! Aztán napközben 13 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, felhős égbolttal, szeles idővel.