2026. április 17. péntek Rudolf
Nyitókép: dragana991/Getty Images

Nagy átrendeződés a használatautó-piacon

Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, márciusi közös statisztikája, amely szerint a kínálati átlagár 5,61 millió forintra nőtt, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent. Ezzel párhuzamosan a 2,5–10 millió forintos kategória erősödött, az elektromos és hibrid autók kínálata közel 25 százalékkal bővült, miközben az átlagáruk 9 százalék körüli mértékben mérséklődött.

2026 márciusában a Használtautó.hu kínálatában a meghirdetett személyautók közel 90 százaléka továbbra is 10 millió forint alatt található, azonban ezen belül az eloszlás folyamatosan átrendeződik.

Márciusban a kínálat 35,3 százaléka tartozott 2,5 millió forint alá, ami egy év alatt 5,3 százalékos visszaesést jelent. Ezzel párhuzamosan a 2,5–5 millió forintos kategória aránya 28,9 százalékra nőtt, 2,3 százalékkal, míg az 5–10 millió forintos sáv 3,1 százalékkal, 23,5 százalékra bővült. A 10 millió forint feletti kínálat aránya gyakorlatilag stagnált 12,3 százalékon.

A kínálati átlagár 5,61 millió forintra emelkedett az egy évvel korábbi 5,49 millió forintról.

Közleményük szerint a meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 52 430 darab benzinmeghajtású volt, míg a 45 890 dízelautó 41,7 százalékot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,7 százalékát, a hibridek pedig 4,7 százalékát teszik ki. Éves összevetésben az alternatív meghajtású autók kínálata bővült a leggyorsabban: az elektromos autók száma 24,8 százalékkal, a hibrideké 24,9 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a benzinmeghajtású autók száma 1,2 százalékkal, a dízelmodelleké pedig 1,1 százalékkal emelkedett.

44 százalékkal magasabb a dízelek futásteljesítménye

A meghirdetett benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 220 ezer kilométert futottak, vagyis a dízelmeghajtású járművek közel 43,8 százalékkal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. A benzines autók átlagéletkora 13,4 év, a dízeleké 12,2 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye 1,3 százalékkal, míg a benzineseké 3,2 százalékkal csökkent. A dízeles személygépjárművek átlagéletkora 0,8 százalékkal, míg a benzineseké 4,3 százalékkal csökkent.

A használt autók átlagárait meghajtás szerinti bontásban vizsgálva azt látjuk, hogy jelenleg a piacon a hibrid és az elektromos gépjárművek kínálati átlagára között az olló zárul: a hibrid esetében 2026 márciusában 11 320 000, míg az elektromos 10 970 000 forint átlagértéket láthattunk. A hibrid autók esetén ez 9,5 százalékos, míg az elektromosok esetében 9,2 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt. A dízelüzemű személygépkocsik átlagosan 5,2 százalékkal voltak drágábbak a benzines modelleknél.

A statisztikai modell szerint egy jármű minden eltelt évvel hajtástípustól függően 6,2–8,3 százalékot veszít az értékéből, míg minden ezer megtett kilométer további 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez. A hengerűrtartalom 100 köbcentiméterrel való növekedése 3,4 százalékkal növeli az autó értékét, a teljesítmény 10 kilowattos növekedése pedig 3,6 százalékkal. Az állapot jelentős árkülönbséget okoz: az újszerű járművek 21,7 százalékkal, a kitűnő állapotúak 19,9 százalékkal drágábbak, míg a sérült vagy hibás autók ára átlagosan 60,0 százalékkal alacsonyabb.

A legnépszerűbb modellek közül az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak 6,8 millió forintos átlagárral, míg a Suzuki Swift 1,77 millió forintos átlaggal továbbra is a legolcsóbb modell a 10-es listán.

A legnagyobb mértékű drágulás ugyanakkor éppen a Swift esetében volt megfigyelhető: átlagára egy év alatt 25,5 százalékkal emelkedett.

A 10 legnépszerűbb márka életkorában minimális emelkedés tapasztalható a megfigyelt időszakban. Az Opel, a Renault és a Volkswagen márkák rendelkeznek a legidősebb átlagéletkorral, mely márciusban 12,5–13,5 év között mozgott. Őket követi a Ford és a Mercedes-Benz 11,8–11,9, majd az Audi és a Toyota, melyek átlagosan 11,3–11,6 évesek. A BMW-k átlagéletkora megközelítőleg 10,9 év, a Škodák nagyjából 10 évesek, végül pedig a legfiatalabb szereplő, a Kia, a márka átlagéletkora 8,9 év.

A 10 legnépszerűbb márka átlagárait vizsgálva a három nagy német prémiumgyártó – a Mercedes-Benz, a BMW és az Audi – jól elkülönülve vezetik a sorrendet a 8,3-10,2 millió forint kategóriában. Őket követi a Toyota, a Kia, a Škoda és a Volkswagen egy csoportban, amelyek árkategóriája 4,7–5,3 millió forint. A Ford ettől kissé lemaradva 4 millió forint körül szerepel a kínálatban, végül a legnépszerűbb márkák közül az alsó sávot a Renault és az Opel képviseli 2,7-3,1 millió forintos átlagárakkal.

A Használtautó.hu és a KSH együttműködésében minden hónapban megjelenő statisztika célja, hogy átláthatóvá tegye a hazai használtautó-piac szerkezetét, és pontos képet adjon a keresleti-kínálati trendek alakulásáról. Az adatok alapján a piac egyértelműen fiatalodik, egyre több alternatív hajtású modell jelenik meg, és a vevők számára egyre nagyobb arányban érhetők el jobb állapotú, kedvezőbb futásteljesítményű autók.

A német váltás után születőben az „európai NATO”, de megmaradna az eredeti is

A közel-keleti háború február végi kirobbanása óta többször is hangoztatta az amerikai elnök, hogy csalódott a NATO-ban. Legutóbb az elmúlt napokban immár felettébb ingataggá vált tűzszünet bejelentése után Mark Rutte főtitkár előtt fejtette ki Donald Trump, hogy a szövetségesektől több támogatást várt. Az érintett európai szövetségesek ennek nyomán az Egyesült Államok nélküli védelemre készülnek.
 

Éleződő ellentét a NATO-csúcs miatt

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka” – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

Kína kormányfője felkereste Magyar Pétert

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

VIDEÓ
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a fordulat a Mol osztalékának ügyében: megvan, mikor jöhet a kifizetés!

Itt a fordulat a Mol osztalékának ügyében: megvan, mikor jöhet a kifizetés!

A friss javaslat alapján a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerülhet kifizetésre a Molnál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végleg kifulladt a magyar gazdaság eddigi motorja: áttörhetetlen falba ütköztünk, kiderült az egyetlen kiút

Végleg kifulladt a magyar gazdaság eddigi motorja: áttörhetetlen falba ütköztünk, kiderült az egyetlen kiút

Bő egy évtizeden át a hazai gazdaság fejlődését a foglalkoztatottak számának drasztikus növelése hajtotta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

