Vadászati szenzáció Magyarországon: ilyen állat nincs, és mégis van

Hónapokig tartó megfigyelés után terítékre került egy rendkívül ritka ragadozó.

A fehér aranysakál felbukkanása már korábban is nagy feltűnést keltett a térségben és az interneten is. Egy húsvéti vadászat során sikerült elejteni a különleges példányt.

A fehér aranysakál kilövése a Kiskunság térségében történt, a vadászok már 2025 nyara óta figyelemmel kísérték a különleges állat mozgását – írja közösségi oldalán a Nimród Vadászújság.

A hófehér ragadozót először egy hőkamerás, drónos felderítés során észlelték a gabonatáblák között. Ezt követően vadkamerák és több szemtanú is megerősítette jelenlétét.