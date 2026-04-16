Close-up Of Male Judge In Front Of Mallet Holding Documents
Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

Döntött a médiatanács: hibázott a közszolgálati médiaszolgáltató

Infostart / MTI

Az NMHH Médiatanácsa megállapította, hogy a köztelevíziókban jogszerűtlenül volt kint több mint egy hónapon keresztül a Nemzeti konzultációra figyelmeztető ábra.

A Nemzeti konzultációra vonatkozó társadalmi célú reklám miatt szankcionálta a közszolgálati médiaszolgáltatót a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa – közölte a testület csütörtökön. Emellett döntöttek a rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek használatára kiírt pályázati eljárások eredményéről is.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a közszolgálati televízió csatornáin (M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World) a „Nemzeti konzultáció” ábra megjelenítésével 2025. november 1. és december 7. között folyamatosan megsértette a társadalmi célú reklám közzétételére, illetve más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi előírásokat, emiatt a testület a médiaszolgáltatót 1 millió 800 ezer, annak vezető tisztségviselőjét pedig a jogsértés ismételtségére tekintettel 25 ezer forint bírsággal sújtotta.

Hozzátették: a médiatanács a rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek használatára kiírt pályázati eljárásokban is eredményt hirdetett. A Hatvan 87,9 MHz frekvencia közösségi jellegű használati jogát az egyedüli érvényes ajánlatot benyújtó FM 4 Rádió Kft. nyerte el, míg a Nyíregyháza 103,9 MHz kereskedelmi jellegű használatára kiírt pályázati eljárás nyertese a jelenlegi jogosult Best Radio Kft. lett, amely ugyancsak egyedül pályázott.

Kitértek arra, hogy a testület rendszeresen ellenőrzi a médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését. A legutóbbi vizsgálati szakasz lezárásaként a médiatanács három médiaszolgáltató – a KUN-MÉDIA Kft. KARCAG FM kisközösségi rádiós, a TELIN Nonprofit Kft. egyetem tv lineáris audiovizuális és a Pro-M Műsorszóró Infrastruktúra Kft. lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatása – kapcsán állapította meg az adatszolgáltatási kötelezettség megsértését, és alkalmazott bírságot.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogyan a határozatai is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.

Döntött a médiatanács: hibázott a közszolgálati médiaszolgáltató

nmhh

mtva

elmarasztalás

nemzeti konzultáció

médiatanács

duna médiaszolgáltató

mulasztás

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Holnap tovább csökken a dízel nagykereskedelmi piaci ára, írja a holtankoljak. A fogyasztói ár maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, ezért ezt nem érinti a friss árváltozás.

Rémisztő sebek borították a Tiszából kifogott ragadozót: a szakértők elárulták, ehetünk-e a vírusos halból

Rémisztő sebek borították a Tiszából kifogott ragadozót: a szakértők elárulták, ehetünk-e a vírusos halból

Szokatlan sérülésekkel került partra egy szürkeharcsa a Tisza szegedi szakaszán. A hal állapotát szakértők vizsgálták, és több lehetséges okot is azonosítottak, köztük madártámadás nyomait és egy vírusos fertőzést.

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

2026. április 16. 10:32
Bóka János: Orbán Viktor a kormányzati átadás miatt nem megy el az uniós csúcsra
2026. április 16. 10:07
Vadászati szenzáció Magyarországon: ilyen állat nincs, és mégis van
