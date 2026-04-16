ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.29
usd:
310.27
bux:
136260.36
2026. április 16. csütörtök Csongor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Budapest, 2020. május 23. A felújított Madách tér a fõváros VII. kerületében, a háttérben a Madách Irodaházzal. Az 1939-ben épült, mûemlékvédelem alatt álló irodaház városképi jelentõséggel bír, és elsõrangú központi elhelyezkedése mellett korszerû irodahelyiségeket biztosít bérlõi számára. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre
Átalakul a Madách tér, miközben éleződik is egy vita Erzsébetvárosban

Infostart

Megkezdődött a Madách Imre út egy szakaszának felújítása Erzsébetvárosban, a terület teljesen autómentes sétálóutcává alakul – írta Facebook-posztjában Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja. A környék jövőbeli felpezsdülése azonban kérdéses: egy friss önkormányzati rendelet ugyanis a helyi lakók jóváhagyásához köti a vendéglátóhelyek teraszainak működését, ami éles politikai vitákat váltott ki a kerületben.

Az Erzsébetvárosi Önkormányzat átadta a munkaterületet a kivitelezőnek, amivel elindult a Madách Imre út Rumbach Sebestyén és Asbóth utca közötti szakaszának megújítása – írta meg az énbudapestem.hu.

A 120 naposra tervezett beruházás során egy szintbe hozzák az úttestet és a járdát, új burkolatot fektetnek le, emellett biztonságosabbá és akadálymentessé teszik a Rumbach Sebestyén utcai kereszteződést. A terület zöldebb is lesz: tizenöt új fát ültetnek, és 160 négyzetméternyi új zöldfelületet alakítanak ki. A jelenlegi dézsás fákat pedig máshol helyezik el a kerületben – idézi a Portfolio.

A két ütemben zajló átépítés egyben a végleges forgalmi rend kialakítását is jelenti.

A Madách tér eddig parkolóként használt része ugyanis teljesen autómentes sétálóutcává válik.

A megújuló terület élettel való megtöltését azonban jelentősen befolyásolhatja egy februárban elfogadott önkormányzati módosítás. Ez a döntés erősen korlátozza az új teraszok nyitását. A rendelet értelmében a sétálóutcákban csak akkor üzemelhet terasz, ha azt a szomszédos és a szemközti társasházak tulajdonosi közössége egyszerű többséggel jóváhagyja. A javaslatot benyújtó képviselők – köztük Beregi Balázs – azzal érveltek, hogy a közterületi vendéglátás megosztja a lakosságot, ezért elengedhetetlennek tartják, hogy az ott élők is beleszólhassanak, akarnak-e teraszt az ablakuk alá.

A szigorítás ellen több önkormányzati képviselő, köztük Vitézy Dávid, valamint a Színes Erzsébetvárost képviselő Lajos Béla is felszólalt, aki szerint a testület által elfogadott feltételek nem a problémák kezelését, hanem a vendéglátóhelyek ellehetetlenítését szolgálják. Úgy véli, hogy emiatt éppen a sétálóutcákból fognak hiányozni a teraszok.

A fővárosi képviselő bejegyzésében a felújítás kapcsán ugyanakkor reményét fejezte ki: szerinte a vita ellenére a megújult, minőségi közösségi téren idővel magától értetődő lesz a lakókat nem zavaró, kulturált kávézók és éttermek teraszainak jelenléte.

Kezdőlap    Belföld    Átalakul a Madách tér, miközben éleződik is egy vita Erzsébetvárosban

fővárosi közgyűlés

sétálóutca

erzsébetváros

vitézy dávid

madách tér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 16. 19:54
Befejezték a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését
2026. április 16. 19:15
„Nem csak az a kérdés, hogy ki  mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről
×
×