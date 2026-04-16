Cserbenhagyó gázoló Székesfehérváron
Nyitókép: police.hu

A cserbenhagyó előzőleg egy motorost is elgázolt

Sénig Tibor zászlós, székesfehérvári helyszínelő egy ráhajtós cserbenhagyás körülményeinek ellenőrzése miatt nézte vissza térfigyelő kamerák felvételeit, és nagyot nézett, amikor lekövette a károkozó odavezető útját. Az autó sofőrje ugyanis röviddel azelőtt elgázolt egy motoros futárt.

Február 16-án délelőtt egy helybéli nő személyesen jelentette be, hogy előző este egy fekete Mazda hátulról belement a kocsijába, amikor a Piac téren a kanyarodósávból mögé sorolt, majd továbbhajtott – meséli a zászlós a police.hu oldalon

Két szemtanú a Mazda rendszámát is felírta. Kiderült, hogy ezt megelőzően a Mazda egy előtte haladó Mercedesnek is nekiment, és akkor is továbbhajtott, de a Mercedes sofőrje megindult utána – idézte fel Sénig Tibor, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály helyszínelő és balesetvizsgálója, aki ezek után megnézte a térfigyelő kamerák felvételeit, hogy a ráhajtásos balesetek körülményeit szemügyre vegye.

„Visszakövettem a fekete Mazda odavezető útját, és ledöbbentem, amikor azt láttam, motoros futár fetreng az oldalsó sávban”

– meséli, hozzátéve: „két perccel visszább tekertem, és azon a képsoron az is látszott, hogy kanyarodása közben a Mazda felhajtott a padkára, és amikor a kormányt visszarántotta, gázt adott. Ekkor sodorta el a motorost, majd elhajtott mellette. Az ütközés következtében a fiatalember az aszfaltra esett, pár másodpercig nem fogta fel, mi történt vele, majd az ételdobozt és szétszóródott holmiját összeszedte, motorját felállította, és mivel működőképes volt, elhajtott vele. Csodálkoztam, hogy aznap nem ő volt az első bejelentő, és abban a pillanatban, amikor erre gondoltam, hívtak a portáról: „Itt van egy motoros, és azt mondja, tegnap este elütötték a Piac térnél.”

A motoros futár azzal magyarázta a kései bejelentést, hogy nem tapasztalt magán sérülést, a motorja működött, és az ételszállító táskában lévő pizza sem sínylette meg az esetet, ezért kivitte a megrendelőnek. Másnap viszont arra ébredt, hogy alig bír lábra állni. Elment orvoshoz, majd bejött a kapitányságra. Szerencsére a sérülése nem volt komoly, a bűncselekmény, amit el kellett szenvednie, viszont igen – folytatta a zászlós, aki a nyilvántartásban mobilszámot is talált a fekete Mazda tulajdonosához.

„K. Gergő (28) lakcíme az ország másik végében volt, de abból indultam ki, még itt lehet a környéken, ezért felhívtam. Csak azt az esetet említettem neki, amikor nekiment az előtte haladó autónak, és kértem, engedje meg, hogy a kocsiját lefotózzam, amennyiben még itt van Fejér vármegyében. Azt mondta, itt van a városban, és fél óra múlva lejár a munkaideje. Megadta a telephely címét, ami előtt a kocsija parkolt, a parancsnokom pedig hozzájárult, hogy menjek oda. Már odafelé láttam, a keresett fekete Mazda jön velem szembe. Lassítottam, és ahogy elhaladt mellettem, a sofőrrel szemkontaktusba kerültem. Ezek után félrehúzódott, és együttműködő volt, de

ahogy odaléptem hozzá, észrevettem, ittasan vezetett, amit a szonda is igazolt.

Miközben fényképeztem a személyautó külsérelmi nyomait, azt is elismerte, előző este és aznap délelőtt is megivott két deci vodkát”.

K. Gergővel szemben segítségnyújtás elmulasztása és ittas járművezetés miatt büntető-, a könnyű sérüléssel, illetve anyagi kárral járó balesetek okozása miatt pedig szabálysértési eljárás indult. Bevonták a jogosítványát. A Mercedes sofőrje nem tett bejelentést, mert Székesfehérvár határában utolérte a Mazdát, és kitöltöttek egy betétlapot.

– Még nem fordult velem elő, hogy egy utólag bejelentett, anyagi káros baleset felderítése közben elém tárul egy bűncselekmény – summázta Sénig Tibor, aki helyszínelése során azt a felnileverődési nyomot is megtalálta és azonosította, ahol a motoros elgázolása előtti mozzanatban a Mazda felhajtott a padkára.

"Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak" – Orbán Viktor a választások eredményéről

„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép” – vázolta Orbán Viktor. Először értékelte az országgyűlési választások eredményét a választáson súlyos vereséget szenvedett Fidesz–KDNP vezetője. A Fidesz közösségére bízta annak az ügyét, hogy marad-e vagy távozik a párt éléről.
 

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

A piacok üdvözlik, hogy a leendő magyar kormány haza akarja hozni az uniós pénzeket és hogy célként fogalmazta meg az euró bevezetését – többek között erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mondta, a választások előtt és után is jelen volt a magyar tőke- és devizapiacon a befektetői „Tisza-bet.”
 

Pekingben a külügyminiszter: egymásnak udvarol Kína és az Európai Unió egyik vezető hatalma

Kína és Olaszország átfogó stratégiai partnerek, gazdasági és strukturális adottságaik jól kiegészítik egymást, és jelentős lehetőségek rejlenek az együttműködés bővítésében - hangsúlyozta Vang Ji kínai külügyminiszter csütörtökön Pekingben, amikor Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettessel és külügyminiszterrel tárgyalt. Tajani (címlapképünkön) hasonlóan nyilatkozott.

Elég egy apró döccenő, és máris lecsap a veszély: közel félmillió járművet parancsoltak vissza a szervizekbe

A Honda több mint 440 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy egy szoftverhiba miatt az oldalsó légzsákok indokolatlanul is működésbe léphetnek.

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Lebanon's prime minister has welcomed the agreement, and early signals from Hezbollah suggest it is likely to abide by the deal. We've not heard from Israel.

