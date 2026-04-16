A cserbenhagyó előzőleg egy motorost is elgázolt

Február 16-án délelőtt egy helybéli nő személyesen jelentette be, hogy előző este egy fekete Mazda hátulról belement a kocsijába, amikor a Piac téren a kanyarodósávból mögé sorolt, majd továbbhajtott – meséli a zászlós a police.hu oldalon

Két szemtanú a Mazda rendszámát is felírta. Kiderült, hogy ezt megelőzően a Mazda egy előtte haladó Mercedesnek is nekiment, és akkor is továbbhajtott, de a Mercedes sofőrje megindult utána – idézte fel Sénig Tibor, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály helyszínelő és balesetvizsgálója, aki ezek után megnézte a térfigyelő kamerák felvételeit, hogy a ráhajtásos balesetek körülményeit szemügyre vegye.

„Visszakövettem a fekete Mazda odavezető útját, és ledöbbentem, amikor azt láttam, motoros futár fetreng az oldalsó sávban”

– meséli, hozzátéve: „két perccel visszább tekertem, és azon a képsoron az is látszott, hogy kanyarodása közben a Mazda felhajtott a padkára, és amikor a kormányt visszarántotta, gázt adott. Ekkor sodorta el a motorost, majd elhajtott mellette. Az ütközés következtében a fiatalember az aszfaltra esett, pár másodpercig nem fogta fel, mi történt vele, majd az ételdobozt és szétszóródott holmiját összeszedte, motorját felállította, és mivel működőképes volt, elhajtott vele. Csodálkoztam, hogy aznap nem ő volt az első bejelentő, és abban a pillanatban, amikor erre gondoltam, hívtak a portáról: „Itt van egy motoros, és azt mondja, tegnap este elütötték a Piac térnél.”

A motoros futár azzal magyarázta a kései bejelentést, hogy nem tapasztalt magán sérülést, a motorja működött, és az ételszállító táskában lévő pizza sem sínylette meg az esetet, ezért kivitte a megrendelőnek. Másnap viszont arra ébredt, hogy alig bír lábra állni. Elment orvoshoz, majd bejött a kapitányságra. Szerencsére a sérülése nem volt komoly, a bűncselekmény, amit el kellett szenvednie, viszont igen – folytatta a zászlós, aki a nyilvántartásban mobilszámot is talált a fekete Mazda tulajdonosához.

„K. Gergő (28) lakcíme az ország másik végében volt, de abból indultam ki, még itt lehet a környéken, ezért felhívtam. Csak azt az esetet említettem neki, amikor nekiment az előtte haladó autónak, és kértem, engedje meg, hogy a kocsiját lefotózzam, amennyiben még itt van Fejér vármegyében. Azt mondta, itt van a városban, és fél óra múlva lejár a munkaideje. Megadta a telephely címét, ami előtt a kocsija parkolt, a parancsnokom pedig hozzájárult, hogy menjek oda. Már odafelé láttam, a keresett fekete Mazda jön velem szembe. Lassítottam, és ahogy elhaladt mellettem, a sofőrrel szemkontaktusba kerültem. Ezek után félrehúzódott, és együttműködő volt, de

ahogy odaléptem hozzá, észrevettem, ittasan vezetett, amit a szonda is igazolt.

Miközben fényképeztem a személyautó külsérelmi nyomait, azt is elismerte, előző este és aznap délelőtt is megivott két deci vodkát”.

K. Gergővel szemben segítségnyújtás elmulasztása és ittas járművezetés miatt büntető-, a könnyű sérüléssel, illetve anyagi kárral járó balesetek okozása miatt pedig szabálysértési eljárás indult. Bevonták a jogosítványát. A Mercedes sofőrje nem tett bejelentést, mert Székesfehérvár határában utolérte a Mazdát, és kitöltöttek egy betétlapot.

– Még nem fordult velem elő, hogy egy utólag bejelentett, anyagi káros baleset felderítése közben elém tárul egy bűncselekmény – summázta Sénig Tibor, aki helyszínelése során azt a felnileverődési nyomot is megtalálta és azonosította, ahol a motoros elgázolása előtti mozzanatban a Mazda felhajtott a padkára.