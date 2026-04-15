2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
ARÉNA - PODCASTOK
police car on the street close up
Nyitókép: Fedorovekb/Getty Images

Majdnem tömegkatasztrófát okozott Miskolcon egy elszabadult autóbusz

Az önálló életre kelő csuklós jármű a vasúti pálya felé vette az irányt, ahol egy vonat érkezett.

Rejtélyes közlekedési baleset történt szerdán Miskolcon. Egy menetrend szerint közlekedő járat sofőr és utasok nélkül csapódott korlátnak a Mésztelep utca és a Miskolctapolcai út kereszteződésében – írja a Blikk a boon.hu értesüléseire hivatkozva

Úgy tudi, hogy a buszsofőr műszaki problémát észlelt, ezért megállította a járművet és mindenkit leszállított, majd ő maga is leszállt. Mivel a jármű vélhetően nem volt megfelelően rögzítve, elkezdett lefelé gurulni. Átugratott a padkán, át a kereszteződésen, majd letarolta a korlátot, és a bozótban állt meg a vasút fölött, orrával a levegőben. Pont nem sokkal ezután jött a vonat, amely ezen a pályaszakaszon csak ritkán jár. Ha az autóbusz nagyobb lendületet tud venni a becsapódás előtt, felételezhető, hogy

a síneken landol, és úgy érkezik a vonat.

Nem sokkal később aztán kiderült, hogyan kelt életre a sofőr nélküli miskolci busz. "Műszaki hiba miatt történt az anyagi káros baleset fél 2 körül, a Mésztelep utcánál. Nem sérült meg senki, a műszaki mentés ideje alatt semelyik irányból nem lehet áthaladni az érintett útszakaszon" – nyilatkozta a Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának – mondta Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Mutatunk egy részvényt, ami közel 60 százalékkal többet érhet

Mutatunk egy részvényt, ami közel 60 százalékkal többet érhet

Rövid idő alatt több elemzőház is optimista lett az egyik relatíve fiatal tőzsdei cégre. A vállalat ugyan 2007 óta létezik, de csak nem régen ment tőzsdére és különleges üzleti modelljével hamar felhívta magára a figyelmet. A frissen megjelent elemzések alapján több nagy Wall Street-i ház is izgalmasnak találja a papírt, és akár 55 százalékot meghaladó felértékelődési potenciált is elképzelhetőnek tart. Ráadásul a cég egy olyan szektorban működik, amely a befektetők kiemelt figyelmét élvezte a közelmúltban. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Lássuk, tényleg mindent tudsz-e a legendás Sherlock Holmesról!

Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Lássuk, tényleg mindent tudsz-e a legendás Sherlock Holmesról!

US and Iran discuss next round of peace talks as Pakistani mediators arrive in Tehran

US and Iran discuss next round of peace talks as Pakistani mediators arrive in Tehran

No further negotiations have been scheduled yet, the BBC understands, after the first round of talks last weekend ended without a deal.

