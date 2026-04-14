ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.16
usd:
308.77
bux:
139459.59
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A rendészeti sérültellátók felszerelése egy sokzsebes, praktikus, combtáskaként és vállon átvetve egyaránt viselhető táskában kap helyet.
Nyitókép: Police.hu/Fülöp Máté

Súlyos baleset az M7-esen: szolgálaton kívüli rendőr segített

Infostart

Közlekedési balesetnél nyújtott segítséget egy szolgálaton kívüli, kutyás készenléti rendőr.

Érdről hazafele tartott Budapestre április 10-én kora este a Készenléti Rendőrség kutyás járőre, amikor az M7-es autópályán épp előtte borult árokba egy utánfutós gépkocsi.

Az M0-s lehajtó előtt történt a baleset mintegy 500 méterre. A személyautó megpördült, majd feje tetejére borulva állt meg az úttest mellett – írja a police.hu.

Az őrmester azonnal magához vette Police Medic-táskáját, majd a kocsihoz sietett, amiben ketten ültek: egy 7 éves kislány és az 51 éves édesapja. Mindketten elöl ültek, és be voltak kötve. Miközben a rendőr a két sérülttel foglalkozott, a helyszínen megálló többi embertől azt kérte, hívják a 112-t.

Amikor látta, hogy mind a gyermek, mind a felnőtt eszméleténél van, és beszélni tud velük, a gépkocsiból pedig üzemanyag nem szivárog, ki akarta emelni őket. Egy férfival először a kislányt, majd a sofőrt húzták ki a roncsból.

A férfi az arcán sérült meg, segítséget viszont nem fogadott el, zaklatott állapotban volt. A rendőr megvizsgálta a gyermeket, és míg a mentők a helyszínre nem értek, stabilizálta. Ellenőrizte a légútját és a légzésszámát, majd a keringését, illetve a végtagjait is. Külsérelmi nyomot, illetve elváltozást nem látott rajta, hányingerre panaszkodott.

A kislányhoz mentőhelikopter érkezett. A mentőorvos fejsérülést valószínűsített nála, kórházba szállították. Az apa nem szorult orvosi ellátásra.

Az őrmester átadta a helyszínt a kiérkező Pest vármegyei kollégáinak. A baleset körülményeit a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

Kezdőlap    Belföld    Súlyos baleset az M7-esen: szolgálaton kívüli rendőr segített

baleset

rendőr

m7-es autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az emberiség újból a Hold kapujában: itt a menetrend az Artemis küldetése után

Az emberiség újból a Hold kapujában: itt a menetrend az Artemis küldetése után
Hazatért a Földre az Artemis–2 legénysége, miután tíznapos űrutazásukon megkerülték a Holdat, öt évtized után először járt ember égi kísérőnknél. 2028-ban jöhet az „emberes” holdraszállás, a 2030-as években pedig az állandó Hold-bázis. A küldetés jelentőségéről Szabó Olivér Nortont, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszélt az InfoRádióban.
Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos” politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is.
 

Megtámadja az országgyűlési választás eredményét a Mi Hazánk Mozgalom

Sulyok Tamás levelet írt Magyar Péternek

Magyar Péter politikai életútja a feleségéről készült titkos hangfelvételtől a miniszterelnökségig

Az oroszok kikutatták: Magyar Péter=Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt

Sajtónyilvános lesz az újraszámlálás az egyik billegő választókerületben

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

Moszkva türelemmel megvárja, milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Elon Musk is reagált a magyar választások eredményére

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol

A Tisza Párt győzelmével ért véget a vasárnapi országgyűlési választás Magyarországon, ennek hatására pedig máris nagyobb erősödésben van a forint a vezető, illetve a régiós devizákkal szemben is. Az eseményeket követően azonban nem csak a devizapiacon, de a magyar tőzsdén is nagy mozgásokat láthattunk: a BUX történelmi csúcsra ugrott, csakúgy mint az OTP, a Mol, valamint a Richter részvénye is. Eközben viszont rendkívül erős eladói nyomás alá kerültek a NER-papírok: hatalmas mínuszban zárt többek között van a 4iG és az Opus is.  Eközben a nemzetközi befektetői hangulatra részben rányomta a bélyegét, hogy a hétvégén borultak az iráni béketervek, ennek következtében pedig ismét elszállt az olajár, és az európai piacok gyengélkedtek. Az USA-ban viszont emelkedést láttunk, miután Donald Trump arról beszélt, hogy Irán meg akar állapodni. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte

Az elmúlt évek válságai - a koronavírus-járvány, az elszálló infláció és a geopolitikai feszültségek - nemcsak a pénztárcákat terhelték meg, hanem a mindennapi étkezési szokásokat is alapjaiban formálták át.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Vance accuses Iran of 'economic terrorism' in Strait of Hormuz as US blockade comes into effect

US vice-president says a lot of progress was made in talks at the weekend, adding: "The ball is in Iran's court".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 05:15
Felfordulás az M30-ason – mutatjuk, merre lehet kerülni
2026. április 14. 04:00
Három budapesti villamos helyett is pótlóbusz jár egy szakaszon
×
×