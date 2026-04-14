Súlyos baleset az M7-esen: szolgálaton kívüli rendőr segített

Érdről hazafele tartott Budapestre április 10-én kora este a Készenléti Rendőrség kutyás járőre, amikor az M7-es autópályán épp előtte borult árokba egy utánfutós gépkocsi.

Az M0-s lehajtó előtt történt a baleset mintegy 500 méterre. A személyautó megpördült, majd feje tetejére borulva állt meg az úttest mellett – írja a police.hu.

Az őrmester azonnal magához vette Police Medic-táskáját, majd a kocsihoz sietett, amiben ketten ültek: egy 7 éves kislány és az 51 éves édesapja. Mindketten elöl ültek, és be voltak kötve. Miközben a rendőr a két sérülttel foglalkozott, a helyszínen megálló többi embertől azt kérte, hívják a 112-t.

Amikor látta, hogy mind a gyermek, mind a felnőtt eszméleténél van, és beszélni tud velük, a gépkocsiból pedig üzemanyag nem szivárog, ki akarta emelni őket. Egy férfival először a kislányt, majd a sofőrt húzták ki a roncsból.

A férfi az arcán sérült meg, segítséget viszont nem fogadott el, zaklatott állapotban volt. A rendőr megvizsgálta a gyermeket, és míg a mentők a helyszínre nem értek, stabilizálta. Ellenőrizte a légútját és a légzésszámát, majd a keringését, illetve a végtagjait is. Külsérelmi nyomot, illetve elváltozást nem látott rajta, hányingerre panaszkodott.

A kislányhoz mentőhelikopter érkezett. A mentőorvos fejsérülést valószínűsített nála, kórházba szállították. Az apa nem szorult orvosi ellátásra.

Az őrmester átadta a helyszínt a kiérkező Pest vármegyei kollégáinak. A baleset körülményeit a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.