Nem véletlenül ugatta az elhagyott járművet a kutya

Napokig mozdulatlanul állt egy szabolcsi családi ház előtt, majd időről időre nyomtalanul eltűnt a gyanús furgon. A helyszínre vissza-visszatérő jármű felkeltette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatósága pénzügyőreinek figyelmét. Végül kiderült, a plató nem mindennapi rakománnyal volt megpakolva – írta sajtóközleményében a NAV.

A járőrök a visszatérően feltűnő jármű ellenőrzése mellett döntöttek, amely hol magyar, hol külföldi rendszámmal parkolt egy belterületi ingatlan előtt. A lesötétített ablakok és a fekete fóliával javított hátsó üvegek tovább erősítették a gyanút, hogy a furgont valamilyen illegális áru szállítására használják. Az egyenruhások a közterületen álló járművet a cigaretta és bankjegykereső szolgálati kutya segítségével átvizsgálták. Tesco egy percig sem tétovázott, azonnal és határozottan jelzett a kisteherautó körül.

Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy a furgon hátsó ajtaját nyitva felejtették, így a raktér kinyitásakor pillanatok alatt egyértelművé vált, hogy mire adott jelzést az eb. A platóról három nagyméretű kartondoboz került elő, amelyekben összesen 535 kilogramm szárított dohánylevelet találtak. Az adatbázisok alapján a jármű nem a parkolás helyszínéhez volt köthető, valódi tulajdonosa azonban nem jelent meg.

A furgont és a nagy mennyiségű dohánylevelet, hatósági tanú jelenlétében lefoglalták, majd egyenesen a NAV bűnjelraktárába kerültek. A jármű tulajdonosa a későbbi meghallgatásán azt állította, hogy az autót évek óta nem használta, azt egy ismerősének kölcsönadta, és állítása szerint nem tudott annak jogsértő célú felhasználásáról. A NAV jövedéki törvénysértés és jövedékkel visszaélés elősegítése bűncselekmény miatt indított eljárást. Az elkövető akár 50 millió forint bírságra is számíthat.