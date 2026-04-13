Egy településen még polgármestert is választottak

A független jelöltként induló Horváth Gyula (1982) lett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pusztaradvány polgármestere, miután legyőzte két – szintén függetlenként induló – ellenfelét a községet 2017 óta vezető Karaffa Ágnes (független) lemondása miatt szervezett időközi polgármester-választáson vasárnap.
A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján Horváth Gyula (1982) 79 szavazatot gyűjtött össze, míg Márta Béla 65, Horváth Gyula (1974) pedig 4 voksot szerzett. A választási névjegyzékben szereplő 165 választópolgárból 149 jelent meg az időközi választáson, a szavazatok közül mindössze egy darab volt érvénytelen.
Mozgalmas hétnek nézünk elébe. Tegnap a Tisza Párt hatalmas fölénnyel, kétharmados győzelmet aratott az országgyűlési választásokon, amire a forint rögtön 2% erősödéssel reagált és várhatóan a következő heteket is a választásokra adott piaci reakciók dominálhatják. A héten azonban több esemény is a terítéken van, ami belekavarhat ebbe a képbe. Az iráni háborúval kapcsolatos friss fejlemények, a megemelkedett energiaárak, az ebből fakadó inflációs kockázatok és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság továbbra is meghatározzák a nemzetközi hangulatot, miközben a befektetők a héten érkező hazai, kínai és amerikai adatokból is igyekeznek iránymutatást nyerni.