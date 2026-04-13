INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.66
usd:
314.52
bux:
132888.2
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Szavazó a józsefvárosi időközi polgármester-választáson a BVHSZC Bókay János szakközépiskolájában 2018. július 8-án.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Egy településen még polgármestert is választottak

Infostart / MTI

Horváth Gyula vezeti Pusztaradványt.

A független jelöltként induló Horváth Gyula (1982) lett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pusztaradvány polgármestere, miután legyőzte két – szintén függetlenként induló – ellenfelét a községet 2017 óta vezető Karaffa Ágnes (független) lemondása miatt szervezett időközi polgármester-választáson vasárnap.

A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján Horváth Gyula (1982) 79 szavazatot gyűjtött össze, míg Márta Béla 65, Horváth Gyula (1974) pedig 4 voksot szerzett. A választási névjegyzékben szereplő 165 választópolgárból 149 jelent meg az időközi választáson, a szavazatok közül mindössze egy darab volt érvénytelen.

Kezdőlap    Belföld    Egy településen még polgármestert is választottak

polgármester

horváth gyula

pusztaradvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Reggel

Történelmi rekord és felhatalmazás – Orbán Viktor 16 év után adja át a kormányzást
Minden idők legmagasabb részvételével zajlott le a vasárnapi országgyűlési választás, amely a Tisza Párt óriási fölényével zárult, Magyar Péter listavezetőként akár kétharmados parlamenti többséggel a háta mögött is kormányt alakíthat néhány hét múlva. A miniszterelnök este gratulál a Tisza-elnöknek, de Orbán Viktor azt is megígérte, soha nem adja fel, és a sebek gyógyulása után 2,5 milliós tábora élén azonnal újra munkához fog látni.
 

Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme minden fontos tudnivaló

Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!

Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

96 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen a Tisza

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Volodimir Zelenszkij is üzent – sorban érkeznek a gratulációk a Tisza Párthoz

 

Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

Kétharmados többségre számíthat a Tisza – a választás hírei percről percre

A Kutyapárt csalódott

Hadházy Ákos egyelőre kiszáll a politikából

Változott a választási törvény: ez lett a következmény

A DK elbúcsúzik a parlamenttől, Dobrev Klára és a teljes pártvezetés lemondott

Londonban már hajnali 4-kor sorba álltak az emberek, hogy szavazhassanak

Tajt részeg volt a szavazatszámláló

Meghalt egy választó az egyik szavazókörben

Így értékelik a nemzetközi megfigyelők a magyar választást

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi Tisza fölény és széteső iráni béke között választhatnak a befektetők

Történelmi Tisza fölény és széteső iráni béke között választhatnak a befektetők

Mozgalmas hétnek nézünk elébe. Tegnap a Tisza Párt hatalmas fölénnyel, kétharmados győzelmet aratott az országgyűlési választásokon, amire a forint rögtön 2% erősödéssel reagált és várhatóan a következő heteket is a választásokra adott piaci reakciók dominálhatják. A héten azonban több esemény is a terítéken van, ami belekavarhat ebbe a képbe. Az iráni háborúval kapcsolatos friss fejlemények, a megemelkedett energiaárak, az ebből fakadó inflációs kockázatok és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság továbbra is meghatározzák a nemzetközi hangulatot, miközben a befektetők a héten érkező hazai, kínai és amerikai adatokból is igyekeznek iránymutatást nyerni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt

Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt

A 199 fős Országgyűlésben a kétharmadhoz legalább 133 mandátum szükséges.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×