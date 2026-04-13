Egy településen még polgármestert is választottak

A független jelöltként induló Horváth Gyula (1982) lett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pusztaradvány polgármestere, miután legyőzte két – szintén függetlenként induló – ellenfelét a községet 2017 óta vezető Karaffa Ágnes (független) lemondása miatt szervezett időközi polgármester-választáson vasárnap.

A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján Horváth Gyula (1982) 79 szavazatot gyűjtött össze, míg Márta Béla 65, Horváth Gyula (1974) pedig 4 voksot szerzett. A választási névjegyzékben szereplő 165 választópolgárból 149 jelent meg az időközi választáson, a szavazatok közül mindössze egy darab volt érvénytelen.

És még kettő

Időközi polgármester választást tartottak vasárnap a Győr-Moson-Sopron vármegyei Undon, ahol az egyetlen induló, Szabó Márton (független) lett a polgármester.



A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint vasárnap reggel hat és este hét óra között 255-en adták le voksukat, ami 79,51 százalékos részvételi arány volt. Harminckettő szavazat érvénytelen volt.



Az időközi választást azért írták ki, mert a települést korábban vezető Pintér Tamás lemondott.

