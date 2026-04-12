Már erősen beszólogatnak egymásnak a két nagy párt vezetői

A Fidesz vasárnap reggeli közleményében bejelentette: választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tesz. A párt tájékoztatása szerint birtokukba került egy hangfelvétel, amelyen Stefán Attila, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke arról beszél, hogy adománynak álcázott, több millió forint értékű csomagokkal terveznek szavazatokat vásárolni kiszolgáltatott helyzetben lévő roma választópolgároktól. A kormánypárt szerint a felvétel tanúsága szerint az érintettek tisztában voltak a tevékenység jogellenességével.

Ezzel párhuzamosan Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán nehezményezte, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai tiltott módon demonstráltak a miniszterelnök szavazókörének közvetlen közelében. A frakcióvezető emlékeztetett, hogy a választási eljárási törvény értelmében a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteren belül tilos bármilyen kampánytevékenység folytatása. A politikus jelezte: pártja megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vasárnap délelőtt a XII. kerületben adta le szavazatát, majd sajtótájékoztatóján „sorsdöntőnek” nevezte a mai napot. A pártelnök kiemelte a rekordmagas reggeli részvételi adatokat, amely szerinte azt mutatja, hogy az emberek átérzik a választás súlyát. Magyar reagált a csalási vádakra is: hangsúlyozta, hogy a választási csalás súlyos bűncselekmény, amiért börtönbüntetés járhat.

A Tisza Párt vezetője szerint az általuk üzemeltetett tisztaválasztás.hu oldalon már több tucat bejelentés érkezett kisebb-nagyobb szabálytalanságokról, és arra kérte azokat, akik esetleg pénzt fogadtak el a szavazatukért, hogy „még ma reggel adják azt vissza” - írja a szeretlekmagyarorszag.hu.