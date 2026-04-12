2026. április 12. vasárnap Gyula
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke miután leadta szavazatát az országgyûlési választáson a budapesti Hegyvidéki Mesevár Óvodában kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Már erősen beszólogatnak egymásnak a két nagy párt vezetői

Infostart / MTI

Felfokozott hangulatban és több súlyos vádpont kíséretében zajlik a vasárnapi parlamenti választás. Míg a kormányoldal büntetőfeljelentést tett a Tisza Párt kabinetjének állítólagos szavazatvásárlási tervei miatt, Magyar Péter pártelnök az „állampárti” visszaélésekre és a választási csalás büntetőjogi következményeire hívta fel a figyelmet.

A Fidesz vasárnap reggeli közleményében bejelentette: választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tesz. A párt tájékoztatása szerint birtokukba került egy hangfelvétel, amelyen Stefán Attila, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke arról beszél, hogy adománynak álcázott, több millió forint értékű csomagokkal terveznek szavazatokat vásárolni kiszolgáltatott helyzetben lévő roma választópolgároktól. A kormánypárt szerint a felvétel tanúsága szerint az érintettek tisztában voltak a tevékenység jogellenességével.

Ezzel párhuzamosan Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán nehezményezte, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai tiltott módon demonstráltak a miniszterelnök szavazókörének közvetlen közelében. A frakcióvezető emlékeztetett, hogy a választási eljárási törvény értelmében a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteren belül tilos bármilyen kampánytevékenység folytatása. A politikus jelezte: pártja megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vasárnap délelőtt a XII. kerületben adta le szavazatát, majd sajtótájékoztatóján „sorsdöntőnek” nevezte a mai napot. A pártelnök kiemelte a rekordmagas reggeli részvételi adatokat, amely szerinte azt mutatja, hogy az emberek átérzik a választás súlyát. Magyar reagált a csalási vádakra is: hangsúlyozta, hogy a választási csalás súlyos bűncselekmény, amiért börtönbüntetés járhat.

A Tisza Párt vezetője szerint az általuk üzemeltetett tisztaválasztás.hu oldalon már több tucat bejelentés érkezett kisebb-nagyobb szabálytalanságokról, és arra kérte azokat, akik esetleg pénzt fogadtak el a szavazatukért, hogy „még ma reggel adják azt vissza” - írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

Kemény üzenetek jöttek a tárgyalások után: távozott az amerikai delegáció Iszlámábádból - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Megakadtak az amerikai-iráni béketárgyalások: a több mint húszórás iszlámábádi egyeztetés végül megállapodás nélkül zárult, az amerikai delegáció pedig vasárnap hajnalban el is hagyta a helyszínt. Washington szerint Teherán nem volt hajlandó egyértelmű kötelezettséget vállalni arra, hogy lemond az atomfegyver megszerzéséről, miközben Irán az amerikai követeléseket túlzónak nevezte. J. D. Vance közölte, hogy az Egyesült Államok egy „végső és legjobb ajánlatot” hátrahagyott, amelyre még várják az iráni választ. Közben újabb feszültséget keltett, hogy amerikai hadihajók haladtak át a Hormuzi-szoroson, illetve Washington megkezdte az aknamentesítés előkészítését, amit Teherán több ponton vitat. Benjamin Netanjahu eközben világossá tette: Izrael folytatja a harcot Iránnal és annak szövetségeseivel szemben. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború vasárnapi fejleményeivel.

Történelmet írt Schäfer András német csapata: övék az első női vezetőedző, ilyen még nem volt

Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzője, de a megbízatása most csak rövid időre szól.

Iran-US peace talks fail to reach deal as Washington issues 'final offer'

Vice-President JD Vance says Tehran did not accept Washington's terms, as Iran's foreign minister calls on US to hold back from making "excessive demands".

