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Washington, DC, USA - 2.5.2026: Sign on the John F. Kennedy Center for the Performing Arts. High quality photo
Nyitókép: Steven White

Fordulat: levették Donald Trump nevét az ikonikus épületről

Infostart / MTI

A jelenlegi amerikai elnök neve az intézmény honlapjáról, a munkatársak email-jeinek hivatalos aláírásából, illetve a sajtóközlemények és levelek fejléceiről is eltűnt.

Eltávolították Donald Trump amerikai elnök nevét a washingtoni Kennedy Központ homlokzatáról, miután május végén egy szövetségi bíró kimondta, hogy törvényellenesen nevezték át Trump Kennedy Központra az amerikai főváros legnagyobb kulturális központját.

Matt Floca, a Kennedy Központ igazgatója szombaton közölte, hogy teljesítették a bíróság rendelkezését, és eltávolították az elnök nevét az épületről.

Az AP amerikai hírügynökség szerint azonban egyelőre ponyvával van letakarva a felirat az épület homlokzatán, és még nem látható az eredeti, John F. Kennedy Előadóművészeti Központ (John F. Kennedy Center for the Performing Arts) intézménynév, amellyel a létesítményt megalapították 1971-ben.

Donald Trump 2025. januári hivatalba lépése után nem sokkal menesztette a Kennedy Központ vezetőségét, és helyükre új kuratóriumot nevezett ki, amelynek tagjai őt nevezték ki elnöknek, és gyorsan megszavazták az intézmény átnevezését is Trump Kennedy Központra.

Az eredeti tervek szerint a Kennedy Centert július 4-e, a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója után két évre bezárták volna nagyszabású gépészeti és szerkezeti felújítás céljával. A május végi bírói döntés értelmében azonban mégsem zárhatják be az intézményt.

Második hivatali ciklusa alatt Donald Trump több alkalommal igyekezett jól láthatóan feltüntetni a saját nevét és képmását. Bevezette például az úgynevezett "Trump Aranykártya" vízumot, amelyet egymillió dollárért vásárolhatnak meg külföldiek, hogy állandó tartózkodási engedélyt szerezzenek az Egyesült Államokban, és lehetőséget kapjanak az amerikai állampolgárság gyors megszerzésére. Az elnök arcképe szerepel az amerikai nemzeti parkok éves bérletén is, és a tervek szerint az aláírása is meg fog jelenni a bankjegyeken, hivatalban levő elnökként elsőként. Áprilisban a Fehér Ház közölte: Donald Trump képével ellátott útleveleket fognak kibocsátani limitált számban az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója alkalmából.

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