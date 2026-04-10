Már a választás előtt látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

Biztosan nem lesz ott a következő Országgyűlésben az MSZP, a Párbeszéd, a Momentum, az LMP és a Jobbik – és ha nem jut be a Demokratikus Koalíció, velük is sok „régi motoros” köszön el a Háztól.

A szocialisták egyszerre pártállami „örökös” és egyszerre rendszerváltó, korábban 8 évig kormányon lévő pártja 36 év után búcsúzik a parlamenttől. Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke ezzel kapcsolatban az InfoRádióban úgy fogalmazott, hogy „a racionalitás azt követeli, hogy most félre kell állni az útból, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kormányváltás, rendszerváltás legyen”.

A Tisza Párt „üstökösszerű felemelkedése” és az úgynevezett óellenzéki pártok évek óta tartó, mostanra a legtöbb esetben visszafordíthatatlannak tűnő szétesése tehát, függetlenül a voksolás végeredményétől, teljesen átalakítja a törvényhozás összetételét.

A választáson öt jelölőszervezet tudott országos listát állítani, de az InfoRádió összeállítása elkészítésekor ismert közvélemény-kutatások szerint biztosan csak a Fidesz–KDNP-nek és a Tiszának van esélye átugorni az 5 százalékos küszöböt. A Mi Hazánk Mozgalom, de még inkább a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt bejutása erősen kétséges, így lehet, hogy két vagy hárompárti parlament lesz – baloldali frakciók nélkül.

„Ez most nem lehet másképp” – fogalmazott az InfoRádióban a szocialisták legsikeresebb korszakának elnöke és frakcióvezetője, Lendvai Ildikó. „Én sokkal szívesebben szavaznék baloldali jelöltre, aki az Európai Parlamentben is egy baloldali frakció tagja, ha lenne ilyen. ”

Legkésőbb májusban sok, régóta ismert politikus adja le végleg az országházi belépőjét.

A kormányoldalon végrehajtott fiatalítás következményeként biztosan nem lesz ott a következő parlamentben

a Fidesz–KDNP jelenlegi frakciószövetségéből

Aradszki András,

Czerván György,

Harrach Péter,

Herczeg Tamás,

Hornung Ágnes,

Hörcsik Richárd,

Kovács József,

Pánczél Károly,

Pesti Imre,

Riz Gábor,

Szászfalvi László,

Szeberényi Gyula és

Vigh László.

Távozik az MSZP-s

Gurmai Zita,

Harangozó Tamás,

Hiszékeny Dezső,

Komjáthi Imre,

Kunhalmi Ágnes,

Molnár Zsolt és

Tóth Bertalan,

ahogyan a párbeszédes

Jámbor András,

Mellár Tamás,

Szabó Rebeka és

Szabó Tímea is.

A szocialista Hiller István függetlenként versenyben maradt, de nem az ő neve áll a felmérések élén.

A Demokratikus Koalíció ugyan bejuthat a törvényhozásba, de az biztos, hogy nem

Dávid Ferenccel és

Hegedüs Andreával.

Ha viszont a DK elbukik, akkor

Arató Gergely,

Dobrev Klára,

Gréczy Zsolt,

Gy. Németh Erzsébet,

Kálmán Olga,

Oláh Lajos,

Vadai Ágnes és

Varju László

nem lesz képviselő, mint ahogy a DK-s támogatással függetlenként benevezett, de az utolsó pillanatban visszalépett

Czeglédy Csaba sem.

A Tisza útjából először a Momentum,

Bedő Dávid,

Gelencsér Ferenc,

Hajnal Miklós,

Lőcsei Lajos,

Sebők Éva,

Stummer János,

Tompos Márton és

Tóth Endre lépett félre.

A Jobbikban

Brenner Koloman és a végül az utolsó pillanatban visszalépett

Z. Kárpát Dániel

is új munka után nézhet.

Függetlenként fejezi be a parlamenti munkát

a volt momentumos

Cseh Katalin és

Szabó Szabolcs,

az egykori jobbikos