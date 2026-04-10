ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
322.22
bux:
128030.58
2026. április 10. péntek Zsolt
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Sunrise shot of the Hungarian parliament in Budapest with a reflection in Danube
Nyitókép: photo by Miroslav Petrasko/Getty Images

Már a választás előtt látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Bármi is lesz a választás végeredménye, a következő Országgyűlésre rá sem lehet ismerni majd. Több mint száz teljesen új ember kerülhet be a parlamentbe, más pártok és politikusok pedig hosszú évek vagy évtizedek után végleg elbúcsúznak a törvényhozástól.

Biztosan nem lesz ott a következő Országgyűlésben az MSZP, a Párbeszéd, a Momentum, az LMP és a Jobbik – és ha nem jut be a Demokratikus Koalíció, velük is sok „régi motoros” köszön el a Háztól.

A szocialisták egyszerre pártállami „örökös” és egyszerre rendszerváltó, korábban 8 évig kormányon lévő pártja 36 év után búcsúzik a parlamenttől. Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke ezzel kapcsolatban az InfoRádióban úgy fogalmazott, hogy „a racionalitás azt követeli, hogy most félre kell állni az útból, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kormányváltás, rendszerváltás legyen”.

A Tisza Párt „üstökösszerű felemelkedése” és az úgynevezett óellenzéki pártok évek óta tartó, mostanra a legtöbb esetben visszafordíthatatlannak tűnő szétesése tehát, függetlenül a voksolás végeredményétől, teljesen átalakítja a törvényhozás összetételét.

A választáson öt jelölőszervezet tudott országos listát állítani, de az InfoRádió összeállítása elkészítésekor ismert közvélemény-kutatások szerint biztosan csak a Fidesz–KDNP-nek és a Tiszának van esélye átugorni az 5 százalékos küszöböt. A Mi Hazánk Mozgalom, de még inkább a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt bejutása erősen kétséges, így lehet, hogy két vagy hárompárti parlament lesz – baloldali frakciók nélkül.

„Ez most nem lehet másképp” – fogalmazott az InfoRádióban a szocialisták legsikeresebb korszakának elnöke és frakcióvezetője, Lendvai Ildikó. „Én sokkal szívesebben szavaznék baloldali jelöltre, aki az Európai Parlamentben is egy baloldali frakció tagja, ha lenne ilyen. ”

Legkésőbb májusban sok, régóta ismert politikus adja le végleg az országházi belépőjét.

A kormányoldalon végrehajtott fiatalítás következményeként biztosan nem lesz ott a következő parlamentben

a Fidesz–KDNP jelenlegi frakciószövetségéből

  • Aradszki András,
  • Czerván György,
  • Harrach Péter,
  • Herczeg Tamás,
  • Hornung Ágnes,
  • Hörcsik Richárd,
  • Kovács József,
  • Pánczél Károly,
  • Pesti Imre,
  • Riz Gábor,
  • Szászfalvi László,
  • Szeberényi Gyula és
  • Vigh László.

Távozik az MSZP-s

  • Gurmai Zita,
  • Harangozó Tamás,
  • Hiszékeny Dezső,
  • Komjáthi Imre,
  • Kunhalmi Ágnes,
  • Molnár Zsolt és
  • Tóth Bertalan,

ahogyan a párbeszédes

  • Jámbor András,
  • Mellár Tamás,
  • Szabó Rebeka és
  • Szabó Tímea is.

A szocialista Hiller István függetlenként versenyben maradt, de nem az ő neve áll a felmérések élén.

A Demokratikus Koalíció ugyan bejuthat a törvényhozásba, de az biztos, hogy nem

  • Dávid Ferenccel és
  • Hegedüs Andreával.

Ha viszont a DK elbukik, akkor

  • Arató Gergely,
  • Dobrev Klára,
  • Gréczy Zsolt,
  • Gy. Németh Erzsébet,
  • Kálmán Olga,
  • Oláh Lajos,
  • Vadai Ágnes és
  • Varju László

nem lesz képviselő, mint ahogy a DK-s támogatással függetlenként benevezett, de az utolsó pillanatban visszalépett

  • Czeglédy Csaba sem.

A Tisza útjából először a Momentum,

  • Bedő Dávid,
  • Gelencsér Ferenc,
  • Hajnal Miklós,
  • Lőcsei Lajos,
  • Sebők Éva,
  • Stummer János,
  • Tompos Márton és
  • Tóth Endre lépett félre.

A Jobbikban

  • Brenner Koloman és a végül az utolsó pillanatban visszalépett
  • Z. Kárpát Dániel

is új munka után nézhet.

Függetlenként fejezi be a parlamenti munkát

a volt momentumos

  • Cseh Katalin és
  • Szabó Szabolcs,

az egykori jobbikos

  • Balassa Péter,
  • valamint az LMP-s
  • Bakos Bernadett,
  • Kanász-Nagy Máté,
  • Ungár Péter és
  • Keresztes László Lóránt.
KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Már a választás előtt látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

parlament

országgyűlés

képviselő

országgyűlési választás

választás 2026

április 12

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.10. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről. Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről. Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több mint egymillió horgásszal Magyarország már valódi pecás nagyhatalommá vált - erre pedig a kereskedelmi láncok is rámozdultak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The US president accused Iran of "doing a very poor job" with the waterway as Israel and Lebanon to begin peace talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 10. 06:20
Borzalmas veszélyben az autósok: térképet készített a rendőrség
2026. április 10. 05:36
Beismerő nyilatkozatot tett a siófoki szuperfürdő vezetősége
×
×