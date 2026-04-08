Hiller Istvánnak esze ágában sincs visszalépni, sőt, a voksoláshoz is tanácsot ad

Hiller István Facebook-videójában jelentette be, hogy nem lép vissza a 2026-os országgyűlési választástól. A függetlenként induló politikus a bejelentkezésben leszögezte: kormány- és rendszerváltást akar, és arra kéri a támogatóit, hogy vasárnap listán a Tisza Pártra, egyéniben viszont rá szavazzanak Budapest 16-os számú választókerületében.

Kispest MSZP-s országgyűlési képviselője ezzel Gy. Németh Erzsébet DK-s jelölt példáját követi, aki kedden szintén kijelentette, hogy nem lép vissza a választástól. A 16-os választókerületben a Fidesz jelöltje Földesi Gyula, a Tisza Párté pedig Tarr Zoltán – írja a Telex.

Hétfőn korábbi szocialista politikusok szólították fel az eddig talpon maradt baloldali képviselőjelölteket, hogy lépjenek vissza. Olyan egykori közéleti személyiségek írták alá a levelet, mint Lamperth Mónika volt belügyminiszter, Bárándy Péter volt igazságügyminiszter, Göncz Kinga külügyminiszter, Csabai Lászlóné volt nyíregyházi polgármestert és Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke.