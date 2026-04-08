Lendvai Ildikó: a baloldali jelöltek visszalépése a baloldal jövőjét és újraszerveződését szolgálná

A nyílt levelet többek között, Lampert Mónika, Bárándy Péter, valamint a szocialista párt korábbi elnöke és parlamenti frakcióvezetője, Lendvai Ildikó is aláírta. Szerintük a baloldalnak a mostani politikai rendszerben nincs mozgástere, mert a társadalom változást akaró többsége – a korábbi kudarcok után –most inkább egyetlen pártnak, a Tiszának adna esélyt.

„Azoktól a versenyben lévő képviselőjelöltektől kérjük, hogy lépjenek vissza, akik baloldali érzelműek. Ők még azért vannak a ringben, mert nyilván azt gondolják, hogy a baloldal érdekében ezt kell cselekedniük. Éppen ezért kérjük őket most a visszalépésre, mert azzal nemcsak az ország, hanem az egész baloldal jövőjét és újraszerveződését is szolgálnák” – indokolta a felhívásukat Lendvai Ildikó. Arra is emlékeztetett, hogy a parlamentben a képviselői helyek nagyobb részét az egyéni körzetek adják. Márpedig a választási szakértők úgy látják: még mindig van körülbelül 15-20 olyan hely, ahol olyan szoros a verseny, hogy még a szavazatok egy-két százaléka is döntő lehet.

„Ha ezekben a körzetekben nem lépnek vissza a baloldali elkötelezettségű jelöltek, akkor azzal éppen a változás esélyét csökkentik”

– magyarázta az MSZP egykori vezetője. Lendvai Ildikó szerint a baloldalnak elfogyott a levegője, ami részben a saját hibájuk, részben pedig az Orbán-rendszer természete miatt alakult így.

„Itt újrakezdeni akkor lehet, ha egy, a mostaninál politikailag sokkal színesebb világ jön. Ezt csak a változás után remélhetjük vagy fogalmazhatunk úgy is: kényszeríthetjük ki. A Tisza Pártnak ugyanis nagyon kell figyelnie a saját szavazóbázisára, márpedig abban számos baloldali ember is ott van” – fejtegette a szocialista politikus. Lendvai Ildikónak az a véleménye, hogy még parlamenten kívül is nagyobb esélye lenne a baloldali pártoknak az újraszerveződésre, mint ha újból a Fidesz-KDNP kerülne hatalomra.

Az InfoRádió arra is kíváncsi volt: a szocialista politikusok miből gondolják, hogy a baloldali választók követni fogják ezt a logikát, és nem maradnak inkább otthon, és a levél aláírói miért hiszik azt, hogy a baloldali szavazók egy olyan pártra fognak voksolni, amelynek miniszterelnök-jelöltje többször is elmondta: meg akarja semmisíteni az úgynevezett óellenzéket?

Lendvai Ildikó azzal próbálta alátámasztani az elképzelésüket, hogy az eddigi felmérések alapján a legtöbb, korábban baloldali szavazó a Tiszára fog voksolni. Mint mondta, van egy kisebb, bár nem jelentéktelen rész, amelyik még bizonytalan, noha az ő elkötelezettségüket sem vonja kétségbe senki. „Éppen ezért kérjük képviselőjelölt barátainktól, hogy ők is gondolkodjanak el ezen.

Legalább a szoros küzdelmet ígérő körzetekben visszaléphetnének és elmondhatnák a választóiknak miért döntöttek így.”

Az MSZP korábbi elnöke magyarázatként hozzátette: „Más a helyzet, ha a jelölt – akire szavazni akartam, és bízom benne – arra kér, hogy most másra adjam a voksomat. Ezt a baloldali szavazóknak az a része is meg fogja érteni, amelyik jobb híján valamelyik kis párt vagy egy független jelölt neve mellé tenné az ikszet.”

Ugyanakkor Lendvai Ildikó afelől sem hagyott kétséget, hogy tisztában van Magyar Péter fideszes múltjával, és azt is elárulta: nem minden nézetével vagy megnyilvánulásával ért egyet. Viszont a másik miniszterelnök-jelölt még rosszabb választás lenne. Mint mondta, Magyar Péternek a múltja fideszes, Orbán Viktornak ellenben a jelene és a jövője az. Orbán Viktor az Európai Parlament jobb szélére ültette a pártját, míg Magyar Péter képviselői az európai fősodorhoz tartozó, jobbközép frakció tagjai.

„Én sokkal szívesebben szavaznék baloldali jelöltre, aki az Európai Parlamentben is egy baloldali frakció tagja, ha lenne ilyen. De amennyiben csak az a választásom, hogy egy jobbközép vezetésű, de táborát tekintve inkább népfront jellegű, vegyes összetételű pártra szavazzak, vagy egy olyan politikai csoportra, amely megkérdőjelezi az unió létét és minden eszközzel azt gyengíteni akarja, akkor nem is kérdés: az előbbire voksolok. Mert így arra is van remény, hogy újjá lehet szervezni Magyarországon a baloldalt” – hangsúlyozta Lendvai Ildikó.

Arra a kérdésre: miért hiszi, hogy egy Tisza-kormány engedné a baloldal újraszerveződését, a volt szocialista pártelnök így válaszolt: „Abban, hogy a Tisza kétharmadot vagy legalább egyszerű többséget szerezzen, a régi ellenzéki pártok szavazóinak is nagy szerepe lesz. Én még olyan politikai vezetőt nem láttam, aki sokáig megengedhette volna magának, hogy szembe menjen a saját szavazótáborával, mert abban belebukna. Pláne olyan nehéz és hektikus időkben, amelyekre a választás után Magyarországon számítani lehet. Az pedig, hogy kiből akar minisztert csinálni a leendő kormányfő, az őszintén szólva kevésbé érdekes. Az lesz az érdekes, hogy mit tesz. Már csak a saját érdekében sem csinálhat pont olyan programot, mint amit a Fidesz eddig az ország számára károsan végrehajtott.”