2026. április 10. péntek Zsolt
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

Többször is hallható nagyinterjúnk Nagy Attilával, a Nemzeti Választási Iroda elnökével, de az országgyűlési választáson listát állító pártok képviselői mind megszólalnak, akik korábban az Aréna vendégei voltak. Pál István Szalonna népzenész, Nagy-Kálózy Eszter színművész, Steigervald Krisztián generációkutató szintén hallható lesz, ugyanígy egy kreszprofesszor és a nyelviskolák egyesületi elnöke is.

Szombat

2.30 Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke

5.00 Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke

11.00 Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, a párt választási listavezetője

14.00 Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője

16.00 Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője

18.00 Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz–KDNP választási kampányfőnöke

23.00 Pál István Szalonna Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője

Vasárnap

5.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

8.00 Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke

13.00 Nagy-Kálózy Eszter Kossuth-díjas színművész

14.00 Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke

16.00 Pető Attila kreszprofesszor

18.00 Steigervald Krisztián generációkutató

Hétfő

3.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója

5.00 Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda
A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Orbán Viktor-interjú: mi meg tudjuk védeni az országot az energetikai és pénzügyi válságtól

Választás előtt állunk, 3 millió szavazatot szeretnénk kapni. Nekünk nincs B tervünk – fogalmazott egy pénteki tévéinterjúban Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, a 2026-os, a 2027-es, de talán még a 2028-as év is nehéz lesz, de először is arra készül, hogy „egy nagy elejtett medve bundájával jelentkezzen a szűcsnél”. Megadta a következő ciklus pilléreit is, amelynek egyike Paks III beindítása.
 

Léptek a hatóságok: kőkemény szigorítás vár a ChatGPT-re, miután átlépett egy kritikus határt

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy az OpenAI ChatGPT platformját a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) értelmében nagyon nagy online platformként kell-e besorolni. A vállalat által közzétett felhasználói adatok ugyanis meghaladták a jogszabályban rögzített küszöbértéket.

Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat

Támogatjuk vagy ellenezzük az euró gyors bevezetését? Mi állhat a különböző vélemények mögött? Mutatjuk!

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

