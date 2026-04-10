2026. április 10. péntek Zsolt
tavasz időjárás cseresznyevirágzás cseresznyefa
Nyitókép: Pixabay

Az időjárás is beleszólhat a választás eredményébe

Infostart / MTI

Milyen időjárást hoz a parlamenti választások napja? Gyakori kérdés ez a voksolás előtt. Akik szerint a „jó idő” a jó, örülhetnek, hiszen kellemes napsütés, tavaszias időjárás várható április 12-én.

Tavaszias, jellemzően napsütéses idő várható a hétvégén, bár pénteken még többfelé lehet felhős az ég. A hőmérséklet lassan emelkedik, vasárnap már 12 és 19 Celsius-fok között alakul, de a hajnalok fagyosak lesznek, szombatra virradóra akár mínusz 5 Celsius-fok is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken nyugat felől frontális felhőzet érkezik, ami fokozatosan vastagodik, illetve kelet felé terjed, és a Nyugat-Dunántúlon néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat belőle.

A Dunától keletre a nap nagy részében még napos, gomolyfelhős idő lesz, estére viszont az ország északkeleti negyedének kivételével mindenhol beborul az ég. Az északias szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a derült, szélcsendes fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű.

Szombaton csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de az ország keleti felén néhol lehet zápor. A nappali órákban időnként élénk lökések kísérik a változó irányú szelet. A hajnali hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5 fok között lesz, a Dunától keletre hűlhet le nagyobb területen 0 fok alá a levegő.

Délután 10 és 16 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra mínusz 3 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között várható.

Költöznek a támaszpontok? Trump csalódott a NATO-ban, és Németországot is büntetheti
Besokallt Trumptól, rácsapja az ajtót az USA-ra legrégebbi szövetségese

Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat

Trump says Iran's handling of Strait of Hormuz is 'not the agreement we have'

