Választás: már szombatra is élesítették a rendőrséget

A választás napján, április 12-én, vasárnap a rendőrség országos törzset, a Készenléti Rendőrségen, a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságokon csapatszolgálati törzseket működtet.

A rendőrség a szavazóhelyiségek környezetében a választást megelőző napon és a választás napján is biztosítja a visszatérő rendőri jelenlétet.

A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata,

ha a szavazatszámláló bizottság elnöke rendőri intézkedést kér, a rendőrség köteles intézkedniű

– olvasható Országos Rendőr-főkapitányság közleményében.

A rendőrség a rendőrségi fogdán fogvatartottak választójoga gyakorlásának biztosítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, ennek keretében felméri a mozgóurna igényeket, kapcsolatot tart a választási szervekkel és biztosítja a mozgóurnás szavazás zavartalan végrehajtását.

A rendőrség garantálja a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda, azaz a Nemzeti Választási Központ működésének zavartalanságát is.

A szabad elhatározáson alapuló választójog gyakorlásának lehetősége valamennyi munkatársunk számára biztosított - minden rendőri egység ennek megfelelően szervezte a szolgálatot. A hivatásos állomány tagjai a szavazáson csak polgári ruhában vehetnek részt, szavazati joguk gyakorlásakor nem viselhetnek fegyvert, kényszerítő eszközt.

A választás napján a szavazással összefüggő rendőri feladatokat végrehajtó egyenruhás állomány szolgálati öltözetének kötelező viselete a fehér ing, illetve blúz, a Készenléti Rendőrség állományában a fehér teniszing. Az állomány lőfegyver nélkül teljesíti szolgálatát.