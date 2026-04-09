2026. április 9. csütörtök Erhard
Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Választás: már szombatra is élesítették a rendőrséget

Infostart

A rendőrség az országgyűlési képviselők általános választása alkalmával is pártbefolyástól mentesen látja el a hatáskörébe tartozó feladatokat. Felkészült a mentőszolgálat is.

A választás napján, április 12-én, vasárnap a rendőrség országos törzset, a Készenléti Rendőrségen, a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságokon csapatszolgálati törzseket működtet.

A rendőrség a szavazóhelyiségek környezetében a választást megelőző napon és a választás napján is biztosítja a visszatérő rendőri jelenlétet.

A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata,

ha a szavazatszámláló bizottság elnöke rendőri intézkedést kér, a rendőrség köteles intézkedniű

– olvasható Országos Rendőr-főkapitányság közleményében.

A rendőrség a rendőrségi fogdán fogvatartottak választójoga gyakorlásának biztosítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, ennek keretében felméri a mozgóurna igényeket, kapcsolatot tart a választási szervekkel és biztosítja a mozgóurnás szavazás zavartalan végrehajtását.

A rendőrség garantálja a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda, azaz a Nemzeti Választási Központ működésének zavartalanságát is.

A szabad elhatározáson alapuló választójog gyakorlásának lehetősége valamennyi munkatársunk számára biztosított - minden rendőri egység ennek megfelelően szervezte a szolgálatot. A hivatásos állomány tagjai a szavazáson csak polgári ruhában vehetnek részt, szavazati joguk gyakorlásakor nem viselhetnek fegyvert, kényszerítő eszközt.

A választás napján a szavazással összefüggő rendőri feladatokat végrehajtó egyenruhás állomány szolgálati öltözetének kötelező viselete a fehér ing, illetve blúz, a Készenléti Rendőrség állományában a fehér teniszing. Az állomány lőfegyver nélkül teljesíti szolgálatát.

Csak néhány hajó merészkedett átkelni a Hormuzi-szoroson, nyolcszáz másik még várakozik

Szakértők szerint jelenleg akár 800 hajó is vesztegelhet a térségben, rakománnyal megpakolva. Miközben az olajárak elkezdtek csökkenni, a világgazdaság szereplői feszülten figyelik a fejleményeket.
 

Eddig csak a hírszerzésnek voltak ilyen felvételeik, most már magáncégektől is meg lehet venni

Irán: a Hezbollah nem Teherán nevében cselekszik

Akár egy hónapra is elegendő lehet az USA-tól vett olajmennyiségünk

Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
Olyan veszélyes dolog történik az amerikaiak fizetésével, amire évek óta nem volt példa

Az Egyesült Államokban egyre markánsabban rajzolódik ki a K-alakú bérnövekedés. A magasabb jövedelmű háztartások és az alacsonyabb keresetűek fizetésemelkedése közötti olló több mint egy évtizede nem látott mértékben nyílt szét – derül ki a Bank of America Institute elemzéséből - írta meg a Bloomberg.

Újabb ország szállt bele a súlyos adok-kapokba: tényleg elkerülhetetlen a világégés?

Franciaország a nyugati szankciókat megkerülő, orosz kőolajat szállító árnyékflotta visszaszorítása érdekében a vonatkozó büntetési tételek megduplázására készül.

Israel to hold talks with Lebanon as Beirut attack death toll rises to at least 303

Netanyahu says talks will focus on "disarming Hezbollah”, while Iranian officials say strikes against Lebanon violate the ceasefire.

